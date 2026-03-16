Chia tay bạn trai vì anh bắt tôi chờ thêm hai năm mới cưới

Cách đây không lâu tôi từng viết một bài chia sẻ "Tôi bất an vì bạn trai tốt nhưng chưa ổn định kinh tế", đã nhận được khá nhiều góp ý cho rằng suy nghĩ của tôi khi đó chưa đúng, có phần so sánh và thiếu cảm thông. Sau đó một thời gian, tôi đã đọc khá nhiều sách về hạnh phúc và các mối quan hệ. Tôi dần nhận ra không ai hoàn hảo, điều quan trọng hơn là tính cách, đạo đức và việc hai người có thật sự yêu thương, tôn trọng nhau hay không.

Tôi xin giới thiệu lại bản thân. Tôi 26 tuổi, gia đình khá ổn định. Bạn trai 28 tuổi. Chúng tôi quen nhau gần 3 năm và tình cảm nhìn chung khá tốt. Anh là người tử tế, chăm chỉ làm việc, cố gắng xây dựng tài chính cho bản thân, kiếm được tiền và tiết kiệm tích góp rất tốt.

Gần đây tôi đi khám sức khỏe, bác sĩ nói có một số vấn đề liên quan đến sinh sản, nếu có ý định sinh con thì nên tính toán sớm hơn một chút. Điều này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc kết hôn và ổn định gia đình. Khi tôi chia sẻ chuyện này với bạn trai, anh lại cho rằng tôi đang thúc ép quá nhiều. Anh nói bản thân muốn năm 2028 mới cưới vì cảm thấy lúc đó mọi thứ sẽ ổn định hơn. Khi tôi hỏi lý do cụ thể, anh không giải thích rõ ràng ngoài việc nói chưa sẵn sàng. Nếu vì lý do tài chính, tôi nghĩ hai năm nữa tới 2028 cũng không làm được gì. Chẳng nhẽ tới lúc đó gặp vấn đề thất nghiệp hay phá sản lại lùi lịch cưới? Đến năm đó tôi có tuổi hơn và việc sinh đẻ càng khó khăn.

Trong lúc nói chuyện qua tin nhắn, có thể do không hiểu hết ý nhau nên tôi khá nóng và phản ứng mạnh. Tôi từng nói về phía mình, điều kiện vật chất không phải vấn đề quá lớn, anh vẫn giữ quan điểm muốn tôi chờ thêm vài năm nữa. Một phần tôi cũng nghĩ có thể do hoàn cảnh gia đình anh không hạnh phúc nên khá thận trọng với hôn nhân. Trong khi đó, gia đình hai bên đều ủng hộ và mong chúng tôi sớm ổn định. Sau cuộc nói chuyện đó tôi cảm thấy khá thất vọng và đã nhắn tin chia tay. Hiện tại hai người không liên lạc với nhau.

Thực lòng tôi rất buồn vì cả hai yêu nhau thật lòng, nhưng bản thân cũng không muốn tiếp tục thúc ép nếu anh chưa sẵn sàng. Có thể tính tôi khá nóng nên quyết định cũng nhanh. Tôi chỉ muốn hỏi mọi người một góc nhìn khách quan, trong trường hợp này, liệu tôi có quá vội vàng không, hay việc dừng lại khi hai người có dòng thời gian quá khác nhau là hợp lý? Cảm ơn mọi người đã đọc.

Ngọc Hoa