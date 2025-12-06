Con gái có của ăn của để nhưng vẫn đòi bố mẹ chia đất

Tôi nói với các con là bố mẹ sang tên cho con trai và con dâu nhưng trong đó có 200 m2 thổ cư là của con gái.

Vợ chồng tôi có hai đứa con (con gái 34 tuổi, con trai 32 tuổi), đang ở cùng vợ chồng con trai và ba cháu trên mảnh đất hơn 3000 m2, có 1200 m2 là đất thổ cư ở vùng Trung bộ. Năm con gái 18 tuổi, học hết trung học, nhờ mai mối lấy chồng Hàn Quốc. Những năm tháng ở Hàn Quốc, con thường xuyên gửi tiền về cho tôi đủ tiền sinh hoạt cả gia đình. Khoản lớn nhất là sau bốn năm lấy chồng, con gửi cho vợ chồng tôi xây một ngôi nhà cấp bốn khang trang. Nhà trước đây là nhà tranh.

Đầu năm 2024, vợ chồng tôi chuyển toàn bộ đất sang tên cho con trai và con dâu. Trước đây con gái có mong muốn là chúng tôi chia cho con ít đất để nếu sau này con gặp khó khăn vẫn có nơi để ở. Vì thế tôi nói với các con là bố mẹ sang tên cho con trai và con dâu nhưng trong đó có 200 m2 thổ cư là của con gái. Con trai và con dâu đồng ý nhưng con gái không đồng ý với cách làm đó. Con nói cho con thì sang tên cho con. Con gái sợ sau này vợ chồng tôi mất thì khó cho con. Nhưng tôi vẫn sang tên hết cho con trai. Cuối cùng con gái nói vậy bố mẹ viết giấy cam kết cho con rồi bố mẹ, em trai và em dâu ký vào giấy đó. Tôi đồng ý nhưng vẫn chưa làm giấy.

Tháng 7/2024, con gái cùng hai cháu về Việt Nam chơi một tháng. Con nói về vấn đề làm giấy cam kết. Lần đó tôi và con gái lớn tiếng với nhau, con rất tức giận nói không cần đất nữa, sau này cũng không về nhà nữa. Tôi cũng rất giận vì con ở Hàn Quốc cũng có của ăn của để rồi hà cớ gì cứ muốn đất của cha mẹ? Rồi dù chưa ở tới một tháng, con đổi vé bay về Hàn luôn.

Tết năm 2025, tôi muốn con trai và con dâu đưa cho tôi 100 triệu để tôi trả lại cho con gái, coi như không nợ nần gì nhau nhưng con trai và con dâu nói các con không có số tiền lớn thế. Tháng trước con gái về Việt Nam một tuần để làm lại giấy tờ tùy thân. Con không về nhà ở, mà ở khách sạn trên thành phố. Người cùng xã nói nhà tôi mới biết. Chồng tôi kêu con dâu gọi xem thế nào thì con gái nói với con dâu là con có cha có mẹ mà giờ giống như trẻ mồ côi. Tôi vẫn giận con gái, giờ càng giận hơn. Chồng tôi tính bắt xe lên thành phố tìm con nhưng tôi không muốn, làm thế con càng hư thêm. Tôi phải làm sao đây?

Minh Yến