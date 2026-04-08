Hơn 30 tỉnh, thành công bố lịch thi lớp 10

Lịch thi lớp 10 ở hơn 30 tỉnh, thành kéo dài từ cuối tháng 5 tới giữa tháng 7, sớm nhất ở Đà Nẵng và Ninh Bình.

Cụ thể, 17 địa phương tổ chức thi lớp 10 công lập vào cuối tháng 5, trong khoảng từ 25 đến 31/5 hoặc 1/6. Nhóm tổ chức thi tháng 6 gồm 9 tỉnh, thành, đều vào đầu hoặc cuối tháng để tránh lịch thi tốt nghiệp THPT (11-12/6). Còn lại cho biết sẽ hoàn tất tuyển sinh trước 31/7.

Với môn thứ ba, duy nhất Tuyên Quang chọn môn Khoa học Tự nhiên. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhìn nhận với kiến thức tích hợp giữa Vật lý, Hóa học và Sinh học, môn Khoa học tự nhiên giúp đánh giá toàn diện tư duy khoa học, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Qua đó, kỳ thi lớp 10 không chỉ phục vụ tuyển sinh, mà còn góp phần định hướng lựa chọn môn học, định hướng nghề nghiệp cho các em.

33 địa phương còn lại chọn Ngoại ngữ, cho biết nó phù hợp với định hướng đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, góp phẩn đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.

Lịch thi và môn thứ ba thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành như sau:

TT Tỉnh, thành Lịch thi Môn thứ ba 1 An Giang Cuối tháng 5 Tiếng Anh 2 Bắc Ninh 26-28/5 3 Cao Bằng Trước 31/7 4 Đồng Nai 28-29/5 5 Đồng Tháp Trước 31/7 6 Điện Biên - 7 Gia Lai 27-28/6 8 Hà Tĩnh 6-7/6 9 Hưng Yên 25-26/5 10 Lai Châu 25-26/5 11 Khánh Hòa 28-29/5 12 Lạng Sơn 26-28/5 13 Phú Thọ 1-3/6 14 Quảng Trị 26-27/5 15 Quảng Ngãi 30/5-1/6 16 Sơn La Tháng 6 17 Tây Ninh 2-3/6 18 Thái Nguyên 26-28/5 19 Thanh Hóa Tháng 7 20 Cần Thơ Trước 31/7 Ngoại ngữ 21 Đà Nẵng 23-25/5 22 Đăk Lăk Trước 15/7 (chủ yếu xét tuyển) 23 Hà Nội 30/5-1/6 24 Hải Phòng 2-4/6 25 Lào Cai 27-29/5 26 Nghệ An 25-26/5 27 Ninh Bình 23-25/5 28 Quảng Ninh 3-5/7 29 TP HCM 1-2/6 30 TP Huế 27-29/5 31 Tuyên Quang 27-28/5 Khoa học tự nhiên 32 Cà Mau 26-28/6 THPT chuyên: Văn, Toán, Tiếng Anh + môn chuyên

Còn lại: Xét tuyển 33 Lâm Đồng 1-3/7 34 Vĩnh Long 2-3/7

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do địa phương chọn từ nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học, nhưng không được lấy một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31/3.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi trường THCS Đặng Tấn Tài, TP HCM, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh Hằng