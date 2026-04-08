Hơn 30 tỉnh, thành công bố lịch thi lớp 10

Cụ thể, 17 địa phương tổ chức thi lớp 10 công lập vào cuối tháng 5, trong khoảng từ 25 đến 31/5 hoặc 1/6. Nhóm tổ chức thi tháng 6 gồm 9 tỉnh, thành, đều vào đầu hoặc cuối tháng để tránh lịch thi tốt nghiệp THPT (11-12/6). Còn lại cho biết sẽ hoàn tất tuyển sinh trước 31/7.
Với môn thứ ba, duy nhất Tuyên Quang chọn môn Khoa học Tự nhiên. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhìn nhận với kiến thức tích hợp giữa Vật lý, Hóa học và Sinh học, môn Khoa học tự nhiên giúp đánh giá toàn diện tư duy khoa học, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Qua đó, kỳ thi lớp 10 không chỉ phục vụ tuyển sinh, mà còn góp phần định hướng lựa chọn môn học, định hướng nghề nghiệp cho các em.
33 địa phương còn lại chọn Ngoại ngữ, cho biết nó phù hợp với định hướng đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, góp phẩn đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.
Lịch thi và môn thứ ba thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành như sau:
|TT
|Tỉnh, thành
|Lịch thi
|Môn thứ ba
|1
|An Giang
|Cuối tháng 5
|Tiếng Anh
|2
|Bắc Ninh
|26-28/5
|3
|Cao Bằng
|Trước 31/7
|4
|Đồng Nai
|28-29/5
|5
|Đồng Tháp
|Trước 31/7
|6
|Điện Biên
|-
|7
|Gia Lai
|27-28/6
|8
|Hà Tĩnh
|6-7/6
|9
|Hưng Yên
|25-26/5
|10
|Lai Châu
|25-26/5
|11
|Khánh Hòa
|28-29/5
|12
|Lạng Sơn
|26-28/5
|13
|Phú Thọ
|1-3/6
|14
|Quảng Trị
|26-27/5
|15
|Quảng Ngãi
|30/5-1/6
|16
|Sơn La
|Tháng 6
|17
|Tây Ninh
|2-3/6
|18
|Thái Nguyên
|26-28/5
|19
|Thanh Hóa
|Tháng 7
|20
|Cần Thơ
|Trước 31/7
|Ngoại ngữ
|21
|Đà Nẵng
|23-25/5
|22
|Đăk Lăk
|Trước 15/7 (chủ yếu xét tuyển)
|23
|Hà Nội
|30/5-1/6
|24
|Hải Phòng
|2-4/6
|25
|Lào Cai
|27-29/5
|26
|Nghệ An
|25-26/5
|27
|Ninh Bình
|23-25/5
|28
|Quảng Ninh
|3-5/7
|29
|TP HCM
|1-2/6
|30
|TP Huế
|27-29/5
|31
|Tuyên Quang
|27-28/5
|Khoa học tự nhiên
|32
|Cà Mau
|26-28/6
|THPT chuyên: Văn, Toán, Tiếng Anh + môn chuyên
Còn lại: Xét tuyển
|33
|Lâm Đồng
|1-3/7
|34
|Vĩnh Long
|2-3/7
Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).
Môn này do địa phương chọn từ nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học, nhưng không được lấy một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31/3.
Thanh Hằng