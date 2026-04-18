Lớp 10 chuyên tiếng Trung 'hot' nhất ở Hà Nội

Hết ngày 17/4, thí sinh Hà Nội kết thúc thời gian đăng ký thi lớp 10.
Theo ghi nhận của VnExpress lúc 23h45 ngày 17/4, bốn trường chuyên tuyển 2.730 học sinh, nhận tổng hơn 20.000 lượt đăng ký (mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai trường/hai nguyện vọng nếu không trùng lịch thi).
Hầu hết lớp chuyên Ngoại ngữ có lượng nguyện vọng 1 áp đảo, kéo theo tỷ lệ chọi tăng cao.
Lớp chuyên tiếng Trung, trường THPT chuyên Chu Văn An, có tỷ lệ chọi cao nhất 1/27. Lớp này chỉ tuyển 35 học sinh, song có tới hơn 960 em đăng ký. Xếp sau là lớp chuyên tiếng Nga, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, với mức độ cạnh tranh 1/24.
Nhiều lớp chuyên có tỷ lệ chọi 1/19, gồm tiếng Nga (chuyên Hà Nội - Amsterdam), tiếng Anh, tiếng Pháp (chuyên Nguyễn Huệ), tiếng Anh (chuyên Chu Văn An). Mặt khác, hai lớp tiếng Pháp ở trường Ams và Chu Văn An lần lượt có tỷ lệ chọi thấp nhất, đều chưa được 1/2.
Ở các lớp chuyên còn lại, mức độ cạnh tranh phổ biến từ 1/4-1/6. Một số lớp cũng có tỷ lệ chọi vượt 1/10, là Ngữ văn, Toán, Tin, Hóa học (chuyên Chu Văn An).
Dưới đây là thống kê số nguyện vọng, tỷ lệ chọi của 4 trường THPT chuyên theo từng lớp (con số mang tính tham khảo, tính toán theo dữ liệu trên hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo từ 23h45 đến 23h50 ngày 17/4):
|Trường THPT chuyên
|Lớp chuyên
|Chỉ tiêu
|NV1
|NV2
|Tổng
|Tỷ lệ chọi
(NV1/chỉ tiêu)
|
Hà Nội - Amsterdam
|Tiếng Anh
|70
|1.029
|288
|1.317
|14,7
|Tiếng Trung
|70
|907
|202
|1.109
|12,96
|Tiếng Nga
|35
|731
|68
|799
|20,89
|Ngữ văn
|70
|628
|132
|760
|8,97
|Toán
|70
|440
|84
|524
|6,29
|Tin học
|70
|331
|82
|413
|4,73
|Hóa học
|70
|336
|56
|392
|4,8
|Vật lý
|70
|314
|43
|357
|4,49
|Sinh học
|70
|303
|40
|343
|4,33
|Tiếng Nhật
|35
|148
|127
|275
|4,23
|Lịch sử
|70
|210
|46
|256
|3
|Tiếng Pháp
|70
|101
|79
|180
|1,44
|
Nguyễn Huệ
|Tiếng Anh
|70
|1.553
|1.250
|2.803
|22,19
|Ngữ văn
|70
|816
|694
|1.510
|11,66
|Tiếng Nga
|35
|850
|344
|1.194
|24,29
|Hóa học
|70
|610
|502
|1.112
|8,71
|Toán
|70
|639
|463
|1.102
|9,13
|Tin học
|70
|552
|395
|947
|7,89
|Vật lý
|70
|415
|398
|813
|5,93
|Sinh học
|70
|384
|374
|758
|5,49
|Tiếng Pháp
|35
|673
|34
|707
|19,23
|Lịch sử
|70
|252
|306
|558
|3,6
|Địa lý
|70
|193
|279
|472
|2,76
|
Chu Văn An
|Tiếng Anh
|70
|1.578
|681
|2.259
|22,54
|Tiếng Trung
|35
|962
|454
|1.416
|27,49
|Ngữ văn
|70
|787
|228
|1.015
|11,24
|Toán
|35
|444
|262
|706
|12,69
|Sinh học
|70
|385
|190
|575
|5,5
|Tin học
|35
|363
|158
|521
|10,37
|Hoá học
|35
|366
|148
|514
|10,46
|Vật lý
|35
|278
|145
|423
|7,94
|Lịch sử
|70
|266
|91
|357
|3,8
|Tiếng Nhật
|35
|175
|129
|304
|5
|Địa lý
|70
|213
|62
|275
|3,04
|Tiếng Pháp
|70
|127
|100
|227
|1,81
|Tiếng Hàn
|35
|111
|0
|111
|3,17
|
Sơn Tây
|Tiếng Anh
|70
|367
|1.302
|1.669
|5,24
|Ngữ văn
|70
|318
|922
|1.240
|4,54
|Tin học
|35
|211
|513
|724
|6,03
|Toán
|70
|189
|530
|719
|2,7
|Hoá học
|36
|132
|535
|667
|3,67
|Vật lý
|70
|207
|390
|597
|2,96
|Sinh học
|35
|121
|423
|544
|3,46
|Lịch sử
|70
|177
|246
|423
|2,53
|Địa lý
|70
|187
|195
|382
|2,67
Năm nay, 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 78.300, tương đương 55%.
Kỳ thi diễn ra ngày 30-31/5, thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, cộng với môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50.
Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.
Thanh Hằng