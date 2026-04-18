Lớp 10 chuyên tiếng Trung 'hot' nhất ở Hà Nội

Hà NộiTỷ lệ chọi lớp 10 ở 4 trường chuyên phổ biến 1/4-1/6, nhưng các lớp chuyên ngoại ngữ lên tới 1/27 ở lớp tiếng Trung của trường Chu Văn An.

Hết ngày 17/4, thí sinh Hà Nội kết thúc thời gian đăng ký thi lớp 10.

Xem tỷ lệ chọi lớp 10 của 120 trường THPT công lập không chuyên

Theo ghi nhận của VnExpress lúc 23h45 ngày 17/4, bốn trường chuyên tuyển 2.730 học sinh, nhận tổng hơn 20.000 lượt đăng ký (mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai trường/hai nguyện vọng nếu không trùng lịch thi).

Hầu hết lớp chuyên Ngoại ngữ có lượng nguyện vọng 1 áp đảo, kéo theo tỷ lệ chọi tăng cao.

Lớp chuyên tiếng Trung, trường THPT chuyên Chu Văn An, có tỷ lệ chọi cao nhất 1/27. Lớp này chỉ tuyển 35 học sinh, song có tới hơn 960 em đăng ký. Xếp sau là lớp chuyên tiếng Nga, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, với mức độ cạnh tranh 1/24.

Nhiều lớp chuyên có tỷ lệ chọi 1/19, gồm tiếng Nga (chuyên Hà Nội - Amsterdam), tiếng Anh, tiếng Pháp (chuyên Nguyễn Huệ), tiếng Anh (chuyên Chu Văn An). Mặt khác, hai lớp tiếng Pháp ở trường Ams và Chu Văn An lần lượt có tỷ lệ chọi thấp nhất, đều chưa được 1/2.

Ở các lớp chuyên còn lại, mức độ cạnh tranh phổ biến từ 1/4-1/6. Một số lớp cũng có tỷ lệ chọi vượt 1/10, là Ngữ văn, Toán, Tin, Hóa học (chuyên Chu Văn An).

Dưới đây là thống kê số nguyện vọng, tỷ lệ chọi của 4 trường THPT chuyên theo từng lớp (con số mang tính tham khảo, tính toán theo dữ liệu trên hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo từ 23h45 đến 23h50 ngày 17/4):

Trường THPT chuyên Lớp chuyên Chỉ tiêu NV1 NV2 Tổng Tỷ lệ chọi

(NV1/chỉ tiêu) Hà Nội - Amsterdam Tiếng Anh 70 1.029 288 1.317 14,7 Tiếng Trung 70 907 202 1.109 12,96 Tiếng Nga 35 731 68 799 20,89 Ngữ văn 70 628 132 760 8,97 Toán 70 440 84 524 6,29 Tin học 70 331 82 413 4,73 Hóa học 70 336 56 392 4,8 Vật lý 70 314 43 357 4,49 Sinh học 70 303 40 343 4,33 Tiếng Nhật 35 148 127 275 4,23 Lịch sử 70 210 46 256 3 Tiếng Pháp 70 101 79 180 1,44 Nguyễn Huệ Tiếng Anh 70 1.553 1.250 2.803 22,19 Ngữ văn 70 816 694 1.510 11,66 Tiếng Nga 35 850 344 1.194 24,29 Hóa học 70 610 502 1.112 8,71 Toán 70 639 463 1.102 9,13 Tin học 70 552 395 947 7,89 Vật lý 70 415 398 813 5,93 Sinh học 70 384 374 758 5,49 Tiếng Pháp 35 673 34 707 19,23 Lịch sử 70 252 306 558 3,6 Địa lý 70 193 279 472 2,76 Chu Văn An Tiếng Anh 70 1.578 681 2.259 22,54 Tiếng Trung 35 962 454 1.416 27,49 Ngữ văn 70 787 228 1.015 11,24 Toán 35 444 262 706 12,69 Sinh học 70 385 190 575 5,5 Tin học 35 363 158 521 10,37 Hoá học 35 366 148 514 10,46 Vật lý 35 278 145 423 7,94 Lịch sử 70 266 91 357 3,8 Tiếng Nhật 35 175 129 304 5 Địa lý 70 213 62 275 3,04 Tiếng Pháp 70 127 100 227 1,81 Tiếng Hàn 35 111 0 111 3,17 Sơn Tây Tiếng Anh 70 367 1.302 1.669 5,24 Ngữ văn 70 318 922 1.240 4,54 Tin học 35 211 513 724 6,03 Toán 70 189 530 719 2,7 Hoá học 36 132 535 667 3,67 Vật lý 70 207 390 597 2,96 Sinh học 35 121 423 544 3,46 Lịch sử 70 177 246 423 2,53 Địa lý 70 187 195 382 2,67

Top 15 trường có nguyện vọng lớp 10 cao nhất Hà Nội

Năm nay, 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 78.300, tương đương 55%.

Kỳ thi diễn ra ngày 30-31/5, thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, cộng với môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng