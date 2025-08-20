Chi tiền triệu săn vé 'concert quốc gia'

Hà NộiChen lấn 7 tiếng trong biển người, chứng kiến nhiều người ngất xỉu, Lan Anh vẫn không thể lấy được vé concert "Việt Nam trong tôi", đành tìm mua trên "chợ đen".

Khoảng 4.000 người có mặt ở khu vực quảng trường trước Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 20/8 chờ nhận vé xem chương trình Việt Nam trong tôi (tối 26/8 tại Đông Anh, Hà Nội). Mỗi khán giả mang theo căn cước công dân được nhận một cặp vé. Nhiều người ở hàng đầu có mặt từ 23h hôm trước.

Bích Thùy, 21 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, đi cùng hai người bạn. Họ mang theo thảm để ngồi nghỉ qua đêm, ô, áo mưa, một số đồ ăn nhẹ. "Khu vực trước cửa Nhà hát Lớn đông đúc, nhiều người qua lại nên khá an toàn. Một số nhóm khác cũng chờ cùng chúng tôi", Thùy cho biết. Nhóm của Thùy là một trong những người đầu tiên được nhận vé từ ban tổ chức. Trước concert Việt Nam trong tôi, Thùy từng đăng ký vé concert Tổ quốc trong tim nhưng không thành công.

Lan Anh, 28 tuổi ở phường Ba Đình, xếp hàng từ 3h, tin rằng may mắn sẽ mỉm cười vì không gặp cảnh "sập web" như đăng ký online. Đến nơi, trước mắt Lan Anh là hàng trăm người đã ngồi chờ từ tối hôm trước. "9h, ban tổ chức bắt đầu phát vé nhưng chỉ vài chục phút sau đó thông báo dừng, buổi chiều sẽ phát tiếp. Hàng nghìn người đứng sau lưng tôi lúc đó sững sờ", Lan Anh kể. Ở lại đồng nghĩa với việc họ tiếp tục vật vã dưới nắng nóng, còn ra về thì tiếc công sức hơn 7 tiếng chờ đợi. Cô gái 28 tuổi chọn cách ra về, tìm mua lại vé trên mạng xã hội với giá hơn một triệu đồng.

Trong buổi phát vé, ban tổ chức sắp xếp khoảng 10 nhân viên hướng dẫn, một số bảo an. Lực lượng này không đủ sức bao quát, phân chia làn, hướng dẫn đám đông. Việt Hoàng, 23 tuổi, cho biết hoảng hốt khi bị mắc kẹt ở giữa, rơi vào tình trạng "đi không được, ở không xong". Đến khoảng 9h, dòng người phía sau liên tục xô lên trước, một vài người bị ngất. Ở hàng rào sát khu vực phát vé, một số người cố trèo qua để chen hàng, khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn. 9h15, khi các chiến sĩ công an đến yêu cầu khán giả ra về, đám đông mới bớt lộn xộn.

Thảo Vy, ở Gia Lâm, Hà Nội đứng ở những hàng đầu tiên, nhận được một cặp vé, sáng 20/8. Ảnh: Giang Huy

Cơn sốt săn vé miễn phí xem concert quốc gia bùng nổ thời gian qua, cung không đáp ứng cầu. Êkíp Tổ quốc trong tim từng phát 20.000 vé nhưng có đến 1,3 triệu lượt truy cập đăng ký. Đường link đăng nhập của ban tổ chức chương trình Tự hào là người Việt Nam cũng liên tục bị lỗi do quá tải. Do sử dụng vé cứng, không quét mã QR như nhiều concert giải trí khác, khán giả đến xem các đêm nhạc này thường mất hàng tiếng đồng hồ xếp hàng, kiểm tra an ninh, thông tin, mới vào được.

Dù việc săn vé khó khăn, mất thời gian, công sức, hàng trăm nghìn khán giả vẫn khao khát có trong tay tấm vé, đặc biệt là sau hiệu ứng của đêm nghệ thuật Tổ quốc trong tim, hút 50.000 người. Họ trao đổi, mua lại từ nhiều nguồn khác nhau. Từ ngày 10/8 đến nay, hàng chục hội nhóm "sang nhượng" vé xem các chương trình nghệ thuật miễn phí đã được lập ra, thu hút hàng chục nghìn thành viên. Nhóm lớn nhất có hơn 50.000 người, nơi hoạt động mua bán diễn ra công khai và sôi nổi. Nhiều tài khoản rao bán vé các concert từ vài trăm nghìn cho đến hơn một triệu đồng.

Kiều Vân, 25 tuổi, ở phường Cầu Giấy từng chi 4 triệu đồng mua bốn vé cho gia đình xem Tổ quốc trong tim. Với chương trình Tự hào là người Việt Nam tối 17/8, Vân cũng chủ động mua vé từ sớm. "Đây là sự kiện 10 năm có một lần, tôi muốn cả gia đình được tận hưởng trọn vẹn không khí hào hùng trong dịp đại lễ", Vân chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận mua vé "chợ đen". Thục Anh, 30 tuổi, Hưng Yên cho rằng việc mua bán vé của những sự kiện miễn phí là tiếp tay cho hành vi đầu cơ, trục lợi.

May mắn nhận được vé, Thục Anh từng được một người đề nghị mua lại với giá 500.000 đồng. Cô bất ngờ khi thấy trên mạng xã hội, giá vé còn bị đẩy lên cao hơn nhiều. "Vé do nhà nước phát miễn phí, không thể trở thành món hàng để trục lợi. Nếu không may mắn, mọi người có thể xem trực tuyến", cô nói.

Việc mua bán tràn lan cũng khiến nhiều người lầm tưởng đây là sự kiện bán vé. Tuần trước, chị Thùy Dương từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, đã chi tiền mua vé tham dự đêm nhạc 17/8 với giá 800.000 đồng cho vé đứng và hai triệu đồng cho vé ngồi. "Thấy vé được rao bán công khai, tôi mặc định đây là chương trình mất phí. Vì ở xa đến, tôi vội vàng mua ngay để không bỏ lỡ cơ hội", Dương kể.

Theo thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), việc người dân hưởng ứng các sự kiện chào mừng Quốc khánh là biểu hiện đáng quý của lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Các chương trình miễn phí được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được hòa mình vào không khí thiêng liêng của lịch sử. "Tuy nhiên, hành vi buôn bán vé miễn phí, dù trực tiếp hay trực tuyến là điều cần phải lên án", ông Tú nhận định.

Theo ông, dù việc mua bán vé dựa trên quy luật cung - cầu không mới, nhưng với các chương trình mang tầm vóc quốc gia, có ý nghĩa chính trị và phi lợi nhuận, hành vi trục lợi này là không phù hợp, chưa kể đến nguy cơ lừa đảo khiến người mua mất tiền oan.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân - đơn vị tổ chức Tổ quốc trong tim - nhận định việc mua qua bán lại làm mất đi ý nghĩa của concert miễn phí dành tặng nhân dân. "Chúng tôi từng khuyến nghị người dân không nên bỏ tiền mua vé, bởi điều này sẽ làm cho những đối tượng trục lợi được hưởng lợi. Với những khán giả không có vé, chúng tôi mong mọi người chia sẻ và thông cảm, theo dõi qua sóng trực tiếp", ông Minh nói.

Từ nay đến Quốc khánh 2/9, nhiều chương trình được khán giả săn đón như: 80 năm Tự hào Việt Nam (sáng 30/8 ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), Việt Nam trong tôi (tối 26/8 tại Đông Anh, Hà Nội), Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam (tối 30/8 ở Cổ Loa, Hà Nội), Vang mãi khúc khải hoàn (tối 2/9 ở Hà Đông, Hà Nội), 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc (tối 1/9) và Dưới ánh sao vàng (tối 2/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình).

