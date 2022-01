Chỉ số phát triển bền vững 2021 của VPBank tăng cao

VPBank đứng trong Top 20 công ty có cổ phiếu trong danh mục Chỉ số phát triển bền vững (VNSI) cao nhất thị trường trong kỳ đánh giá năm 2021.

Kết quả do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM công bố. Đây là năm thứ 3 liên tiếp VPBank đạt được thành tích này.

Theo kết quả công bố, điểm số đánh giá tổng hợp của VPBank đạt 79%, cao hơn đáng kể so với điểm số trung bình của ngành và điểm số trung bình của top VN100. Điểm số đạt được của VPBank trên cả 3 khía cạnh gồm môi trường, xã hội và quản trị đều có sự cải thiện rõ rệt so với kỳ đánh giá trước đó, cho thấy ngân hàng đã không ngừng cải tiến hiệu suất bền vững trong các hoạt động của mình. Cụ thể, hiệu suất môi trường của VPBank đạt 77% (tăng 40%), hiệu suất xã hội đạt 89% (tăng 15%) và hiệu suất quản trị đạt 74% (tăng 7%). Đây là kết quả ấn tượng khi so sánh với điểm số trung bình của ngành (môi trường: 49%, xã hội: 74%, quản trị: 74%) và điểm số trung bình của rổ VN100 (môi trường: 51%, xã hội: 62%, quản trị: 64%).

VPBank đã nỗ lực không ngừng, kiên trì theo đuổi chiến lược dài hạn để thành công.

Kết quả này xứng đáng với những nỗ lực của VPBank trong thời gian qua khi đã kiên trì theo đuổi chiến lược dài hạn về bền vững. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng xây dựng hình ảnh ngân hàng xanh, được cụ thể hóa bằng việc sớm triển khai Hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội theo chuẩn mực quốc tế và phát triển các giải pháp tài chính bền vững.

Năm 2021 đánh dấu những bước đột phá của VPBank đối với các đóng góp bền vững khi danh mục tín dụng xanh tăng trưởng trên 300%, đóng góp gần 500 tỷ đồng để đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong việc giảm thiểu các tác động của thiên tai và dịch Covid-19. Đồng thời, ngân hàng huy động thành công 300 triệu USD từ nguồn vốn quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển và bổ sung thanh khoản cho các doanh nghiệp SME tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, chú trọng vào nhóm doanh nghiệp SME do phụ nữ lãnh đạo.

Báo cáo PTBV do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM công bố không chỉ ghi nhận những đóng góp của VPBank mà còn là cơ hội giúp ngân hàng nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại và đưa ra các giải pháp hành động mạnh mẽ hơn nữa hướng tới các mục tiêu bền vững. Thông qua nguyên tắc cho vay có trách nhiệm, VPBank cam kết sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đôi bên cùng có lợi, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên sau đại dịch Covid-19 thông qua hoạt động nâng cấp cấu trúc quản lý môi trường - xã hội - quản trị và thúc đẩy nỗ lực trong lĩnh vực tài chính xanh và tài chính đổi mới.

Kết quả đánh giá PTBV năm 2021 của VPBank do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM công bố được gửi tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải thông tin công khai trên website chính thức của ngân hàng.

Đánh giá phát triển bền vững (PTBV) tại công ty niêm yết là chương trình được Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) thực hiện hàng năm với mục tiêu thúc đẩy đầu tư trách nhiệm và bền vững trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số phát triển bền vững - VNSI do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM phối hợp với tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) triển khai từ tháng 7/2017, thang chấm điểm dựa trên khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp niêm yết đối với các thông lệ bền vững, bao gồm Bộ tiêu chuẩn của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), các Nguyên tắc Quản trị công ty của G20/OECD năm 2015, Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất 2019 và một số quy định pháp luật về chứng khoán tại Việt Nam. Kết quả đánh giá được bên thứ ba độc lập là Công ty TNHH PwC Việt Nam soát xét, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao.

(Nguồn và ảnh: VPBank)