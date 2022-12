Chỉ mong tìm được cô gái tương đồng

Anh sinh năm 1991, nói chung tầm này chưa lập gia đình gọi là chậm. Em thì sao và đang ở đâu?

Anh sống ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, làm công nhân. Ngày xưa ba mẹ cho ăn học nhưng không biết quý trọng cơ hội nên chỉ có tầm bằng cấp ba.

Trước đây anh cũng quen, yêu vài người nhưng vì nhiều lý do, do mình cũng có, do người cũng có, cuối cùng không đến được với nhau. Tới giờ, thời gian không còn nhiều, cơ hội cũng không còn nhiều, anh chỉ muốn được yêu thêm lần nữa thôi. Gia cảnh anh bình thường, không giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào.

Về bản thân: mọi người xung quanh nói thế này và anh thấy cũng đúng, đó là anh khá hiền lành, ít nổi giận. Anh không giỏi giao tiếp, hầu như không làm mất lòng ai nhưng thường không chủ động tạo lập cuộc trò chuyện và không giỏi tìm chủ đề trong những lần nói chuyện. Anh thoải mái với mọi người xung qoanh, sống theo cách đơn giản, ai muốn làm gì cũng được miễn đừng vi phạm những quy tắc của đạo đức và pháp luật là được. Anh luôn ý thức rằng việc gì gây hại cho người khác thì tuyệt đối không làm. Anh không theo tôn giáo nào nhưng có lẽ thiên về Phật giáo một chút.

Ngoài lúc đi làm, thời gian còn lại anh thường về phòng, ít chơi bời. Kể cũng hơi buồn, nhưng biết sao. Một mình thì như vậy, nếu có hai mình sẽ khác. Anh không ham mê những trò kiểu đỏ đen, bia rượu, ca hát hay gái gú. Uống một chút xã giao thì được, lâu lâu đi nhậu một tí cũng không vấn đề gì.

Đợt này anh có ý định học ngoại ngữ (tiếng Trung) nhưng còn đang bối rối chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh thích đi đâu đó xa và lạ chút. Lúc trước có bạn gái, không nhiều thời gian thì đi chơi những chỗ gần, có thời gian hơn thì xách xe đèo nhau đi du lịch bụi, miễn bên nhau là vui. Anh thích không gian riêng tư và yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên hơn là ồn ào, đông đúc, chật chội.

Từ trước đến giờ, quan điểm trong tình yêu của anh là chân thành, minh bạch và duy nhất. Đối xử với nhau bằng trái tim, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Có thể vẫn có những điều mình cho là tốt nhưng họ không nghĩ vậy, đó là khi sóng gió bắt đầu nổi lên, nhưng trong thâm tâm mình chỉ muốn tốt cho họ.

Khi đã yêu nhau, sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Quá khứ ai cũng có, nếu không đẹp thì chôn vùi đi cũng được, nhưng khi đang là của nhau, đừng bao giờ nói dối.

Không ai dám đảm bảo yêu một người đến hết cuộc đời, nhưng hãy chỉ yêu một người trong một thời điểm thôi nhé. Đừng bao giờ lừa dối, cắm sừng nhau. Vì làm như vậy sẽ có người đau khổ. Làm người khác đau khổ sẽ không khiến bản thân sung sướng hơn đâu. Tình cảm là thứ đôi khi bản thân không làm chủ được, nếu hết yêu cứ nói ra và rời đi, đừng âm thầm, lặng lẽ tìm kiếm niềm vui mới để lại một người như phương án dự phòng. Anh rất ghét cảm giác phải tha thứ cho kẻ phản bội. Anh không đẹp trai lắm đâu, cao 1,67 m, mặt mũi nhìn cũng được chứ không đến nỗi đâu.

Em là người thế nào, nói cho anh biết nha. Thật ra anh viết lên đây chủ yếu là để tâm sự, chia sẻ về quan điểm sống chủ quan của mình thôi, cùng chút hy vọng tìm được một người để trò chuyện và tiến xa hơn, nhưng có lẽ khả năng không cao. Độc giả VnExpress đa phần là trí thức và có trình độ thôi. Anh không mong chờ điều gì đặc biệt từ em cả, chỉ muốn tìm một người tương đồng. Hợp nhau ấy hả, chắc chẳng có đâu, chỉ là người ta sẵn sàng chấp nhận thay đổi bản thân ở vài khía cạnh để hòa hợp với đối phương thôi. Anh chỉ tìm một người bình thường. Nếu em giàu có, xinh đẹp, giỏi giang thì quá tốt, nhưng điều đó sẽ là khoảng cách vô hình. Không phải tự ti đâu, đó là thực tế. Nồi nào vung nấy, gió nào mây đó thôi.

Nhà anh ở Cà Mau, anh sống và làm việc ở Bình Dương, có thể sau này sẽ ở đây luôn. Giá mà em cũng ở Bình Dương, gần gũi sẽ dễ qua lại.

Chào em nha, anh rất vui nếu em là người anh đang tìm. Hãy liên hệ với anh nha. Câu từ lủng củng, mong mọi người đừng cười.

