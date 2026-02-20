Chỉ mong em hiểu chuyện, biết lắng nghe và tôn trọng người khác

Chào em, người anh hy vọng sẽ đồng hành cùng anh trong chặng đường phía trước.

Anh quê gốc ở miền Trung nhưng sinh sống, học tập và làm việc ở TP HCM từ năm 2009 đến nay. Hiện anh làm trong lĩnh vực giáo dục tại một trường đại học. Công việc của anh đã ổn định. Anh mong muốn có một người đồng hành cùng mình trong cuộc sống để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, nơi người ta luôn mong muốn trở về sau một ngày bộn bề với công việc.

Người ta thường nói, phía sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ. Có em bên cạnh đồng hành, anh tin mình sẽ có thêm động lực để phát triển, phấn đấu hơn trong công việc và cuộc sống. Ở tuổi này, "ngôi nhà và những đứa trẻ" là những gì anh mơ ước.

Tính anh hướng nội, ít nói, chưa từng kết hôn. Vì sống xa gia đình nên anh có tính tự lập, biết làm các việc trong gia đình như đi chợ, nấu ăn nên em an tâm nhé, anh có thể chia sẻ cùng em. Anh trân trọng giá trị gia đình và luôn cố gắng là người đàn ông có trách nhiệm.

Anh chỉ mong em là người phụ nữ hiểu chuyện, biết lắng nghe và tôn trọng người khác. Ngoại hình dễ nhìn, chỉ cần hài hòa; quan trọng là cảm giác đồng điệu khi bên nhau. Em cùng anh đồng hành trong mọi quyết định quan trọng của gia đình, mình sẽ cùng nhau trải qua chặng đường còn lại của cuộc đời.

Nếu những dòng thư này khiến em cảm thấy đồng điệu, đừng ngần ngại gửi hồi đáp cho anh nhé. Mình kết nối và làm quen em nhé.

Chúc em và quý độc giả năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.

