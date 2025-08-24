Tính cách của em nhẹ nhàng, ít tranh cãi, nhưng khi đã lựa chọn điều gì thì em quyết đoán và theo đuổi đến cùng.

Em từng đăng bài và quen một người, đã đưa về nhà giới thiệu gia đình nhưng không thành. Lần này, em lại đăng bài tiếp để thể hiện rằng mình không đầu hàng.

Một chút về bản thân: em sinh năm 1987, cao 1m60, nặng 50 kg. Ngoại hình tùy mắt nhìn, em cũng không biết tự nhận xét thế nào. Em có công việc ổn định ở TP HCM. Mọi việc khác cũng ổn và em hy vọng có người để chia sẻ cuộc sống bình ổn này. Vì vậy, em mong đợi một mối quan hệ đơn giản nhưng bền vững.

Em chỉ mong anh cũng như em là người thật thà, chân thành. Nếu có điều gì hãy chia sẻ, đừng che giấu. Điều này có lẽ hơi xa xỉ, nhưng em mong nếu không thành đôi thì ít nhất em vẫn có thể làm bạn với một người từng xa lạ trên mạng.

Tính cách của em nhẹ nhàng, ít tranh cãi, nhưng khi đã lựa chọn điều gì thì em quyết đoán và theo đuổi đến cùng. Có lẽ ít tranh cãi là do em lười thôi. Nếu có chuyện gì, em sẽ là người bỏ chạy thật nhanh để bảo vệ bản thân, vì vốn dĩ em sợ buồn lắm, sợ đôi co, sợ khóc nhiều – rất mệt, nên thôi cứ chạy cho chắc.

Một vài thông tin khác em nghĩ là cần thiết:

- Em chưa lập gia đình và chưa có con

- Em theo đạo Công giáo

- Em học hơi nhiều vì lý do công việc

- Em thích mèo, thích tập thể dục và sống lành mạnh

- Phong cách đơn giản: không sơn móng tay, không nhuộm tóc, không trang điểm đậm

Và em thích cà phê. Ước mơ của em là có người pha cà phê cho em mỗi sáng. Vậy buổi gặp đầu tiên, mình hẹn ở một quán cà phê ở Sài Gòn anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ