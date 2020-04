chị gái khiến tôi buồn lòng

Chị tôi lập gia đình từ năm 18 tuổi do mai mối. Chị có một con gái và một con trai, gia đình đủ sống.

Chồng chị rất hiền, ít nói nhưng mỗi khi uống rượu là không kiểm soát được hành vi, về sau tụ tập chơi đề với bạn nên kinh tế sa sút. Anh chị ly dị tính đến nay đã 10 năm, đứa con gái lớn 21 tuổi rồi.

Hai con của chị sống với cha mẹ tôi, chị từ bé đến lúc có chồng chủ yếu ở nhà nội trợ, có nghề thợ may nên sau khi ly dị đi may gia công vừa đủ sống. Gần đây chị tự mua máy trả góp mở xưởng may nhỏ rồi mướn thợ, may đồ gia công cho các cơ sở nhỏ lẻ. Tôi không can thiệp gì đến việc làm của chị, không biết nhiều thông tin. Tết vừa rồi tôi được biết chị về nhà bà con mượn tiền để trang trải cho công việc, số tiền lên đến vài trăm triệu, đó là tiền tích cóp của bà con dưới quê. Chị mượn mà không hẹn ngày trả cụ thể.

Tôi tìm hiểu thông tin về việc làm của chị, biết khả năng sinh lời rất thấp, lại không có vốn mà còn trả góp, rồi tiền thuê xưởng, bảo dưỡng máy móc, hợp đồng gia công không ổn định... Tôi khuyên chị nên đóng công việc này, ra ngoài tìm việc khác hoặc đi làm cho công ty may, cha mẹ tôi có khả năng lo cho 2 đứa con của chị, không ép chị phải làm ăn lớn đem tiền về. Nếu tiếp tục, tôi sợ vỡ nợ rồi không trả hết tiền đã mượn của bà con. Có điều chị vẫn muốn duy trì công việc này dù không khả quan.

Chị tôi không đẹp lắm nhưng có dễ nhìn, tính tình khá cởi mở, từ khi ly dị cũng có nhiều người để mắt. Tôi rất e ngại và không đồng tình với tình cảm riêng tư của chị dù biết phận làm em thì không có quyền can thiệp. Mỗi khi chị tìm hiểu ai cũng dẫn về nhà giới thiệu với cha mẹ. Gia đình mà không ưng thuận, có nhiều điểm bất đồng thì chị vẫn qua lại với họ. Tôi không muốn cha mẹ tiếp đón những người chị tìm hiểu vì sợ mang tiếng, tiếp đãi thân mật mà chẳng biết mối quan hệ này có nghiêm túc không, mọi người đều không vui. Tôi phải làm sao khuyên chị đây?

Lan

