Chị gái chỉ lo làm việc, không chịu nâng cấp vẻ ngoài để thu hút đàn ông

Tôi 26 tuổi, đi làm một thời gian, chị hai tôi 31 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Chúng tôi sống chung trong căn hộ cho thuê. Chị tôi rất hết mình vì công việc ở cơ quan (làm tại cơ sở hoặc làm qua mạng) nhưng về nhà chị khá dửng dưng với chuyện bếp núc hoặc lau dọn nhà cửa. Mỗi lần nấu ăn, đôi khi bày ra xong, chị lại không dọn liền, thậm chí để qua đêm. Tôi bảo dọn, chị nói là bận công việc cơ quan rồi chạy lên cơ quan đi làm tiếp. Tối về rồi, chị cũng không mặn mà việc nhà, cứ cắm cúi học thêm cái gì đó. Thường chị dồn 2-3 ngày mới giải quyết việc nhà.

Ba mẹ và tôi rất lo vì sao đến giờ này chị vẫn chưa có bạn trai hay có ý định kết hôn dù ngoại hình chị trông xinh xắn và nữ tính. Chị cứ cười trừ trả lời với ba mẹ mỗi khi được hỏi về chuyện kết hôn là "tùy duyên phận thôi ba mẹ ơi". Vì có những mối tình trước không đi đến kết quả, chị chọn tập trung hết mức cho sự nghiệp. Mỗi năm chị thêm một tuổi, ba mẹ lại thêm bất an về chuyện chồng con của chị. Ba mẹ thường nhắc khéo nhiều lần chuyện cưới xin nhưng chị vẫn bảo là chưa gặp được người phù hợp.

Thêm vào đó, chị lo làm việc mà không nâng cấp vẻ ngoài để thu hút được đàn ông vì tôi nghĩ dù gì với phụ nữ, ngoại hình rất quan trọng để tạo ấn tượng với đối tượng hẹn hò. Chị vẫn ăn mặc giản dị, gọn gàng, thậm chí có mấy cái đầm mặc 3-5 năm vẫn không đổi mốt. Tôi hỏi sao chị không lấy tiền mua thêm đồ hay đầu tư mỹ phẩm, chị cười trừ là để dành đó mua vàng mua đất. Giờ nhà tôi lo lắng thật sự là chị có muốn sau này yên bề gia thất để có chồng con và cuộc sống ổn định không? Tôi nên làm gì và khuyên chị thế nào? Cảm ơn mọi người.

Tâm An