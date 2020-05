Chị em nhịn làm đẹp vì Covid-19

Nghỉ không lương ở nhà suốt 2 tháng do công ty cắt giảm nhân sự vì đại dịch, chị Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) buộc phải chọn cách "thắt lưng buộc bụng" mọi chi tiêu. Nếu trước đây, những buổi spa, mua sắm mỹ phẩm, chị không phải tính toán, thì nay tất cả đều bị liệt vào danh sách hoang phí.

Thu nhập không còn nên bản thân phải cân đối lại chi tiêu. Trước đây, tôi có thói quen đến cơ sở làm đẹp nhưng giờ thì bỏ hẳn. Khi nói chuyện với bạn bè, những tín đồ cùng sở thích, ai cũng bảo đều phải nhịn sử dụng dịch vụ làm đẹp tại spa, thẩm mỹ viện, chị Hà chia sẻ.

Không mất việc như chị Thu Hà, nhưng chị Minh Vân (quận 1, TP HCM), cũng giảm thu nhập khi có Covid-19. Làm giáo viên dạy trẻ mầm non, những ngày đầu dịch bệnh diễn ra, dù học sinh nghỉ học, nhà trường vẫn hỗ trợ trả đủ lương cho cán bộ, nhân viên. Vì dịch kéo dài, kinh tế khó khăn, trong thời gian giãn cách, Vân chỉ nhận hỗ trợ 30% lương.

Cô gái 28 tuổi có ngoại hình ưa nhìn nhưng đôi lông mày nhạt là điều khiến chị tự ti nhất. Chị hủy dự định điêu khắc lông mày khi dịch Covid -19 bùng phát dù đã đăng ký mua dịch vụ trước đó. "Thu nhập giảm, giờ đây tôi ưu tiên vấn đề dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao nghiệp vụ hơn việc làm đẹp", chị Vân cho hay.

Khác với thời kỳ giãn cách xã hội, gần đây, công việc bận rộn, chị Minh Phương 35 tuổi, TP HCM thường xuyên thức khuya. Nhận thấy làn da đen sạm rõ, biết ý, chồng động viên vợ tìm hiểu về các dịch vụ trẻ hóa làn da tại spa. Chị thấy vui khi có bạn đời tâm lý, quan tâm nhưng bản thân biết rõ, cả hai vợ chồng thu nhập giảm, sắp tới còn dành tiền để đóng tiền học cho cậu con trai cả.

Dịch Covid-19 diễn ra, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới. Trong báo cáo mới từ công ty dữ liệu Poshly dựa trên thông tin từ 872 người trong ngành làm đẹp, tập trung ở Mỹ cho thấy, các nhà bán lẻ mỹ phẩm, nhân viên dịch vụ làm đẹp đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có. Một triệu người trong ngành làm đẹp chịu ảnh hưởng bởi dịch, nhiều cửa hàng đóng cửa trên toàn quốc, chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc không có việc làm. Các triển lãm thương mại lớn của ngành cũng bị hoãn lại.

Với bối cảnh hiện nay, ngành làm đẹp đang đối mặt tương lai không chắc chắn. Không ai biết người tiêu dùng sẽ mua đồ trang điểm và chăm sóc da như thế nào. Theo Business Insider (trang báo điện tử của Mỹ), phần lớn người tiêu dùng nói, họ không quan tâm đến các sự kiện ra mắt sản phẩm mới trong thời điểm này.

Tại Việt Nam, báo cáo đánh giá, bổ sung tình hình kinh tế - xã hội quý I và dự báo thời gian còn lại của năm 2020 cho thấy, Covid - 19 khiến 34.900 doanh nghiệp trong đó nhiều cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, đóng cửa. Một số doanh nghiệp kinh doanh làm đẹp đặt chế độ ngủ đông, đóng băng, nghe ngóng tình hình.

Bà Nguyễn Thủy, chủ một cơ sở làm đẹp tại TP HCM cho hay, sau giãn cách, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu... tiếp tục ngưng hoạt động, đến ngày 8/5 mới mở cửa trở lại. Điều này, khiến việc kinh doanh khó chồng khó. Kết quả kinh doanh quý I thống kê, lượng khách đến làm đẹp giảm một nửa so với 3 tháng đầu năm 2019.

Bà Đặng Thanh Hằng, đại diện Viện Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi cho biết, 2 tháng sau Tết Nguyên đán, đơn vị giảm đáng kể lượng khách hàng. Bà đánh giá, thời gian qua, thị trường làm đẹp trong nước rơi vào tình trạng trầm lắng hơn so với giai đoạn trước. Các hoạt động dịch vụ ngừng trệ, chỉ duy trì ở việc bán online, nhiều cơ sở đã phải đóng cửa, doanh nghiệp trụ lại thì gặp khó đủ bề.

Tuy nhiên, bà Thanh Hằng cho biết thêm, một tháng nay, lượng người đến làm đẹp tăng 70% so với trước thời điểm nghỉ giãn cách xã hội. Các dịch vụ thu hút chị em sử dụng: trẻ hóa làn da, nâng cơ săn chắc da, giảm béo, điều khắc lông mày... "Thanh Hằng Beauty Medi là một trong những đơn vị có tiếng trong ngành, dù trải qua khó khăn trong giai đoạn dịch. Tuy nhiên, tôi nghĩ, làm đẹp là một ngành thiết yếu, phục vụ nhu cầu của phụ nữ. Thực tế, sau khi hết giãn cách xã hội, nhiều khách hàng đã tới các cơ sở để sử dụng dịch vụ dù vẫn có nhiều trở ngại do bác sĩ nước ngoài chưa quay lại. Phần lớn khách hàng lựa chọn dịch vụ sử dụng máy công nghệ cao để làm đẹp", bà nói.

"Trong nguy có cơ", dịch bệnh diễn ra cũng là lúc các doanh nghiệp đi qua "chiếc phễu lọc" cần một tư duy mới để bứt phá. Do đó, các ông lớn trong ngành cũng có cơ hội thể hiện trong giai đoạn này. "Tôi tin qua đợt dịch, thị trường sẽ thanh lọc nhiều cơ sở yếu kém do không đủ năng lực tài chính. Những cơ sở uy tín vẫn luôn được khách hàng lựa chọn. Để thích nghi với tình hình, chúng tôi đẩy mạnh nâng cao chất lượng, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chỉ đạo phòng chống dịch nhằm đảm bảo cho khách hàng không gian làm đẹp an toàn", bà Thanh Hằng cho biết.

