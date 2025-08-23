'Chị đẹp' Châu Tuyết Vân gây chú ý tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang

Cô cho biết đã tham gia các giải chạy có Herbalife đồng hành vài lần. Không khí thể thao sôi động và cuồng nhiệt không kém các trận đấu nữ võ sĩ từng tham gia.

"Giải chạy ngày càng thu hút nhiều người tham gia chính là minh chứng cho sự thành công và hưởng ứng của cộng đồng. Dù lịch trình bận rộn, chị Vân vẫn cố gắng tham gia các giải khi có thời gian", Tuyết Vân cho biết.