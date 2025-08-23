'Chị đẹp' Châu Tuyết Vân gây chú ý tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang

Chương trình giao lưu giữa HC vàng taekwondo thế giới Châu Tuyết Vân với runner và người hâm mộ diễn ra lúc 15h ngày 22 và 23/8, tại gian hàng nhà tài trợ Herbalife - expo VnExpress Marathon Nha Trang (khu đô thị biển Libera Nha Trang).
Ngay sau khi MC giới thiệu, Châu Tuyết Vân xuất hiện, gửi lời chào tới runner, khán giả.
Nhiều runner cùng gia đình đứng quanh khu vực sân khấu hò hét, hô tên nữ VĐV.
Một số giơ sẵn máy ảnh, xếp hàng, trong tư thế sẵn sàng lao lên sân khấu khi tới lượt.
Cô vui vẻ trò chuyện, tạo dáng chụp ảnh với các VĐV.
Sau đó, "chị đẹp đạp gió" mùa 2 khoe khả năng vũ đạo, hòa chung điệu nhảy của nhân viên Herbalife và runner.
Cô cho biết đã tham gia các giải chạy có Herbalife đồng hành vài lần. Không khí thể thao sôi động và cuồng nhiệt không kém các trận đấu nữ võ sĩ từng tham gia.
"Giải chạy ngày càng thu hút nhiều người tham gia chính là minh chứng cho sự thành công và hưởng ứng của cộng đồng. Dù lịch trình bận rộn, chị Vân vẫn cố gắng tham gia các giải khi có thời gian", Tuyết Vân cho biết.
Châu Tuyết Vân (sinh năm 1990, TP HCM) là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của taekwondo Việt Nam. Bén duyên với võ thuật từ năm 7 tuổi, cô đã sớm khẳng định tài năng khi liên tiếp giành nhiều huy chương vàng thế giới, châu Á và SEA Games ở nội dung quyền.
Không chỉ nổi bật bởi thành tích thể thao, vừa qua Châu Tuyết Vân còn tham dự show truyền hình Chị đẹp đạp gió mùa hai, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ
Song song hoạt động giao lưu với Châu Tuyết Vân, thương hiệu Herbalife còn tổ chức các hoạt động vui chơi, nhảy cổ động trên sân khấu chính, thu hút hàng trăm người tham gia và hàng nghìn người theo dõi xung quanh.
Runner và người tham dự còn có cơ hội nhận quà như túi tote, áo phông, sản phẩm dinh dưỡng khi tham gia các hoạt động vận động, check-in tại khu vực gian hàng.
VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 quy tụ 13.000 VĐV, diễn ra sáng 24/8. Giải là hoạt động chính thức trong chuỗi sự kiện của tỉnh Khánh Hòa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lan Anh - Đức Đồng