Chi cục trưởng hải quan cửa khẩu quốc tế bị điều tra nhận hối lộ

Nghệ AnÔng Phan Văn Nhâm, Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cùng hai cán bộ dưới quyền bị cáo buộc nhận hối lộ.

Chiều 30/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can với ông Nhâm cùng Ngô Xuân Khang, Đội trưởng nghiệp vụ và Đặng Minh Sơn, cán bộ đội nghiệp vụ chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, về tội Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, Đinh Thị Hòa (Phó giám đốc công ty TNHH Lao Base Barite) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Bị can Nhâm (thứ hai từ phải sang) cùng hai thuộc cấp và bị can Hòa. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra cho biết vụ án đang mở rộng nên chưa thông tin chi tiết hành vi phạm tội từng bị can.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đóng tại huyện Kỳ Sơn mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe qua Lào và ngược lại.

Hải Chi