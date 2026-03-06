Chỉ cần em chân thành, muốn xây dựng mái ấm bình yên

Anh mong tìm một bạn gái sống chậm, giản dị, không quá ham cuộc sống thành thị ồn ào.

Anh 32 tuổi, cao 1m69, ngoại hình bình thường, tính tình hiền lành, sống tình cảm và chân thành, không uống rượu, không hút thuốc. Anh chưa từng trải qua mối tình nào nên mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài để tiến tới hôn nhân. Hiện anh làm vườn tại Lâm Đồng, công việc ổn định, thu nhập đủ lo cho gia đình. Nhà cửa anh sẵn có, cuộc sống thoải mái, không áp lực vật chất. Gia đình có 3 chị em, tất cả đã lập gia đình riêng, bố mẹ hiền lành, thương con và luôn yêu quý con dâu. Bạn gái thích thiên nhiên càng tốt ạ, giờ làm nông có máy mọc hết nên em cũng không phải lo vất vả.

Anh mong tìm một bạn gái sống chậm, giản dị, không quá ham cuộc sống thành thị ồn ào. Chỉ cần em chân thành, chưa có bạn trai và thật lòng muốn xây dựng một mái ấm nhỏ bình yên nơi cao nguyên. Nếu em cũng tìm một người đàn ông nghiêm túc để cùng nhau chia sẻ buồn vui, chăm sóc gia đình và xây dựng tương lai, hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu nhé. Rất mong được làm quen.

