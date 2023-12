Chỉ cần anh ngoảnh lại, sẽ nhìn thấy em phía sau

Có lẽ chúng ta cùng bước đi trên tuyến đường một chiều nên vẫn chưa nhìn thấy nhau.

Chào anh, em xin giới thiệu chút bản thân, em 30 tuổi, sống và làm việc tại TP Hải Phòng, công việc nhân viên văn phòng.

Là cô gái truyền thống pha lẫn hiện tại, được mọi người nhận xét có chút chút ưa nhìn, chiều cao 1m6, tính cách nhẹ nhàng, cởi mở, thân thiện với mọi người. Năm 2023 sắp kết thúc rồi, nhìn bạn bè cùng trang lứa hầu như đã lập gia đình mà bản thân vẫn một mình độc bước. Hy vọng qua VnExpress có thể tìm được nửa kia của mình.

Cuộc sống hiện tại của em khá bình dị, ngoài thời gian làm việc, em khá thích chạy bộ sau một ngày làm việc, cuối tuần nấu ăn cho gia đình, rảnh cà phê cùng bạn bè hoặc đọc sách.

Em không theo chủ nghĩa độc thân nhưng chỉ yêu và lấy người mình thực sự rung động nên kết hôn muộn một chút cũng không sao. Với em nền tảng hạnh phúc gia đình là hai bên có sự tin tưởng, quan tâm, chia sẻ với nhau vì duyên do trời định, phận do con người tạo ra, hạnh phúc do hai bên cùng tạo dựng.

Về anh, mong anh chưa từng kết hôn như em, có công việc ổn định, có văn hóa, lối sống lành mạnh, yêu thương gia đình, anh có thể cùng tuổi hoặc lớn hơn 5 tuổi trở lại nhé.

Cảm ơn anh đọc bài, mong nhận được tín hiệu từ anh trong mùa Giáng sinh này.

Nhân dịp Giáng sinh sắp đến gần, chúc mọi độc giả VnExpress Giáng sinh an lành.

