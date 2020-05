Chỉ cần anh khiến em nể phục

Em sống đơn giản, truyền thống (khoảng 80%), tính cách điềm đạm nhưng đôi khi cũng hơi bướng bỉnh.

Gửi anh - đồng chí chồng tương lai!

Cách đây không lâu em tình cờ biết đến chuyên mục Tâm sự thú vị này. Em đã vào xem bài viết của nhiều bạn, cả nam, cả nữ. Phần vì tò mò và phần vì cũng muốn làm cho mình can đảm hơn đi tìm tình yêu cho bản thân, bởi lẽ ngồi im tình yêu sẽ không đến (cười).

Em chỉ là cô gái bình thường, làm một công việc bình thường nhưng mang lại niềm vui cho em. Năm nay em vừa tròn 28 tuổi. Ở tuổi này bạn bè đã có con cái nhưng em chẳng có động tĩnh gì nên quả thực bố mẹ rất sốt ruột. Đọc đến đây anh đừng nghĩ em vì bố mẹ nên đi tìm anh nhé. Chẳng phải thế đâu, em tìm vì bản thân muốn thế. Thỉnh thoảng đi chơi đâu đó, thấy những đứa nhỏ thông minh, lanh lợi em lại ước mình có một đứa như thế (cười).

Em luôn quan niệm yêu một người thì sẽ cùng người đó yêu thương, chăm sóc bố mẹ người đó. Và người đàn ông em thương chỉ cần có công việc ổn định, điềm đạm, khiến em nể phục và quan trọng nhất là đạo đức mà thôi.

Quê em ở miền Bắc, nhưng hiện làm việc ở Sài Gòn. Anh cũng là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp như em thì tốt nhỉ. Nhưng chẳng sao cả khi anh là người Nam, bởi người ta thường nói khi yêu mọi chuẩn mực đều không còn cần thiết nữa. Hai người bình thường chúng ta hi vọng sẽ tìm được nhau trong biển người mênh mông này. See you again.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.