Chỉ 15-20% người Việt cai thuốc lá thành công

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Đình Phương chia sẻ, là bác sĩ nội khoa, ông không chỉ lo về cơ quan phổi mà còn là hệ thống tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim... do tác hại của thuốc lá.



Theo ông, khi bác sĩ khuyên bệnh nhân bỏ thuốc lá, nhiều bệnh nhân chia sẻ không thể bỏ do lệ thuộc nictotin và lệ thuộc hành vi nghiện thuốc. "Tôi thường dặn bệnh nhân là kiên quyết bỏ hẳn, không hút tiếp lại vì lý do hình thành phản xạ có điều kiện. Tôi giả sử lúc trước, bạn hút 10 điếu, bây giờ giảm hút, hút ít hơn nhưng có thể rít sâu hơn bình thường, dẫn đến độc tính và lệ thuộc thuốc lá còn cao hơn nữa. Nếu bạn nào đã giảm 10 điếu còn 3-5 điếu nhưng 3-5 điếu đó sẽ càng ngon và càng nghiện hơn", bác sĩ Phương phân tích.



Do đó, theo bác sĩ Phương, để khuyên bệnh nhân bỏ thuốc lá, bác sĩ phải hiểu được tâm lý, sinh lý, cảm xúc hút của bệnh nhân. Thống kê cho thấy tỷ lệ bỏ thuốc lá ở Mỹ là 8%. Mặc dù con số thống kê của WHO cho thấy tỷ lệ người hút thuốc lá giảm từ 42,6% còn 13,7% nhưng thực tế con số giảm đó do ngăn chặn được người trẻ - những người mới hút thuốc, chứ không phải là những người đang hút thuốc bỏ thuốc.