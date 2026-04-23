Chelsea gây khó hiểu khi sa thải HLV Rosenior sau 3 tháng

AnhCựu hậu vệ Gary Neville đặt câu hỏi về cách làm của Chelsea, khi ký hợp đồng 6 năm với HLV Liam Rosenior rồi sa thải sau 3 tháng.

Rosenior được bổ nhiệm tháng 1/2026 thay Enzo Maresca, ký hợp đồng dài hạn tới năm 2032. Tuy nhiên, chuỗi phong độ tệ hại với 7 thất bại trong 8 trận gần nhất khiến ông rời ghế chỉ sau chưa đầy bốn tháng, trở thành một trong những HLV có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử hiện đại của Chelsea.

Trên kênh Sky Sports, Neville cho biết ông không bất ngờ khi Rosenior bị sa thải, nhưng bất ngờ về thời điểm. "Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra vào cuối mùa. Họ đã trao hợp đồng 6 năm, lẽ ra nên kiên nhẫn hơn", cựu hậu vệ Man Utd bình luận.

Theo Neville, quyết định lần này không phản ánh năng lực của Rosenior mà là hệ quả từ cách điều hành của ban lãnh đạo. "Người hâm mộ có lý do để thất vọng. Những ông chủ đã làm sai hoàn toàn. Họ có đội hình trẻ, giám đốc thể thao còn thiếu kinh nghiệm, và chính chủ sở hữu cũng mới tiếp quản vài năm. CLB cần kinh nghiệm ở đâu đó", ông nói.

HLV Liam Rosenior sau trận Chelsea thua Brighton 0-3 trên sân AmEx, thành phố Brighton, Vương quốc Anh, vòng 34 Ngoại hạng Anh tối 21/4/2026. Ảnh: Reuters

Dù được đầu tư lớn, Chelsea chỉ đang đứng thứ bảy Ngoại hạng Anh, kém vị trí thứ năm của Liverpool đến bảy điểm và gần như hết cơ hội dự Champions League mùa sau. Trận thua Brighton 0-3 ở vòng 34 được xem là giọt nước tràn ly, đánh dấu thất bại thứ năm liên tiếp của "The Blues" tại Ngoại hạng Anh. Trong chuỗi trận này, họ không ghi được bàn nào, điều chưa từng xảy ra từ năm 1912.

Việc chấm dứt hợp đồng với Rosenior là lần thay tướng thứ năm trong chưa đầy bốn năm kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản CLB. Điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi về chính sách ký hợp đồng dài hạn của Chelsea.

Dưới thời các ông chủ Mỹ, đội bóng thành London luôn ký hợp đồng với các tân binh từ 6 tới 8 năm, để chia đều kinh phí chuyển nhượng ra từng năm, qua đó lách Luật công bằng tài chính (FFP). "Những bản hợp đồng 6, 8 năm thật khó hiểu, dù là với HLV hay cầu thủ. Họ dường như không biết mình đang làm gì", Neville bình luận.

HLV tạm quyền Calum McFarlane (trái) bắt tay đồng nghiệp Guardiola trước trận Chelsea hòa Man City 1-1 trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 4/1/2026. Ảnh: Reuters

Theo Sky Sports, Chelsea chưa bắt đầu tìm kiếm HLV chính thức mới và cũng chưa tiếp cận ứng viên nào. Chủ sân Stamford Bridge sẽ tự đánh giá lại vào cuối mùa để đưa ra quyết định dài hạn phù hợp. Dưới thời BlueCo, trung bình mỗi HLV Chelsea chỉ tại vị 258 ngày - chưa bằng một nửa so với thời cựu ông chủ Roman Abramovich, người vốn nổi tiếng với chính sách thay HLV khắc nghiệt.

Về tương lai của Chelsea, Neville bình luận: "Đây là một CLB lớn, nhưng cách mọi chuyện diễn ra là không đúng. Việc ký hợp đồng với HLV 6 năm rồi sa thải sau bốn tháng phản ánh chính những người ra quyết định. Thật khó hiểu".

Ngay sau khi sa thải Rosenior, Chelsea bổ nhiệm Calum McFarlane làm HLV tạm quyền đến hết mùa. Ông từng đảm nhiệm vai trò này hồi đầu năm sau khi Maresca bị sa thải, dẫn dắt đội trong trận hòa Man City 1-1 và thua Fulham 1-2. Lần trở lại này, nhiệm vụ của McFarlane là giúp đội nhà giành vé dự cúp châu Âu và chuẩn bị cho bán kết Cup FA gặp Leeds ngày 26/4.

