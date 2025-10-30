VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Check in Vietnam

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Check in Vietnam là nền tảng truyền thông số do VTC Media phát triển, với sứ mệnh "lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam thông qua những điểm đến, di sản văn hóa, lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc". Từ khi ra mắt, kênh không chỉ cung cấp thông tin du lịch, mà còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Bằng cách kết hợp công nghệ số và sáng tạo trong cách kể chuyện, Check in Vietnam xây dựng bản đồ sống động về Việt Nam - nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp, chia sẻ những khoảnh khắc, hành trình, trải nghiệm của riêng mình. Qua đó, nền tảng vừa quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế, vừa khẳng định giá trị bản sắc Việt trong dòng chảy toàn cầu.

Không dừng lại ở việc truyền cảm hứng khám phá, Check in Vietnam còn hướng đến mục tiêu dài hạn: trở thành kho dữ liệu mở và đáng tin cậy về du lịch Việt Nam, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội để tạo tác động tích cực cho ngành du lịch, văn hóa lẫn cộng đồng sáng tạo nội dung.

Năm 2024, Check in Vietnam đoạt giải Kênh/Trang/Nhóm cộng đồng của năm tại Vietnam iContent Awards, khẳng định những đóng góp và tầm ảnh hưởng với cộng đồng để kiến tạo giá trị bền vững. Giải cũng góp phần nâng tầm hình ảnh nước ta trên bản đồ thế giới và ngày một tiến gần mục tiêu "trở thành một trong những cộng đồng du lịch - văn hóa - trải nghiệm lớn mạnh nhất tại Việt Nam".

Bình chọn khác

