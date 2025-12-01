Check in cùng cúc hoạ mi vào mùa nở rộ

Vườn cúc họa mi tại bãi đá sông Hồng nở rộ, trở thành điểm đến của nhiều du khách. Vườn nằm ở cuối ngõ 264 Âu Cơ, Tây Hồ, trồng hoa trên diện tích khoảng 1.000 m2
Ngoài cúc họa mi, vườn trồng nhiều loài hoa khác, đa dạng theo mùa như đào, tường vi, đồng tiền.
Vườn cúc họa mi tại bãi đá sông Hồng nở rộ, trở thành điểm đến của nhiều du khách. Vườn nằm ở cuối ngõ 264 Âu Cơ, Tây Hồ, trồng hoa trên diện tích khoảng 1.000 m2
Ngoài cúc họa mi, vườn trồng nhiều loài hoa khác, đa dạng theo mùa như đào, tường vi, đồng tiền.
Khách được di chuyển vào giữa các luống hoa để chụp ảnh.
Khách được di chuyển vào giữa các luống hoa để chụp ảnh.
Cúc tại vườn cao khoảng 80 cm. Một nữ du khách ở Hà Nội sử dụng chân máy cao, tự chụp hình.
Cúc tại vườn cao khoảng 80 cm. Một nữ du khách ở Hà Nội sử dụng chân máy cao, tự chụp hình.
Chị Phạm Như Hoa (giữa) cùng bạn mỗi năm đều tới vườn cúc bãi đá sông Hồng. Chị cho biết có mặt ở vườn vào khoảng 9h, tranh thủ nắng đẹp, cánh hoa nở đều để chụp ảnh.
Vé vào cửa có giá 40.000 đồng mỗi lượt. Thợ chụp ảnh thường có sẵn cúc làm đạo cụ cho khách tạo dáng.
Chị Phạm Như Hoa (giữa) cùng bạn mỗi năm đều tới vườn cúc bãi đá sông Hồng. Chị cho biết có mặt ở vườn vào khoảng 9h, tranh thủ nắng đẹp, cánh hoa nở đều để chụp ảnh.
Vé vào cửa có giá 40.000 đồng mỗi lượt. Thợ chụp ảnh thường có sẵn cúc làm đạo cụ cho khách tạo dáng.
Một bạn trẻ check in giữa cảnh rừng thông trong vườn.
Một bạn trẻ check in giữa cảnh rừng thông trong vườn.
Cách vườn cúc 4 km, phố Phan Đình Phùng cũng là điểm chụp ảnh quen thuộc với nhiều người. Tại đây bày bán và cho thuê nhiều loại hoa. Mỗi bó cúc họa mi được cho thuê giá 30-50 nghìn đồng mỗi lượt.
Cách vườn cúc 4 km, phố Phan Đình Phùng cũng là điểm chụp ảnh quen thuộc với nhiều người. Tại đây bày bán và cho thuê nhiều loại hoa. Mỗi bó cúc họa mi được cho thuê giá 30-50 nghìn đồng mỗi lượt.
Để tránh đông đúc và chờ lâu, nhiều người đến đây trong tuần. Trần Thu Phương ở Đống Đa chụp cùng mẹ với cúc họa mi nhân dịp sinh nhật.
Cô cho biết bất ngờ khi phố vắng người vào cuối tuần, quyết định thuê thợ ảnh hết 500 nghìn đồng để có các bức hình ưng ý và chất lượng.
Để tránh đông đúc và chờ lâu, nhiều người đến đây trong tuần. Trần Thu Phương ở Đống Đa chụp cùng mẹ với cúc họa mi nhân dịp sinh nhật.
Cô cho biết bất ngờ khi phố vắng người vào cuối tuần, quyết định thuê thợ ảnh hết 500 nghìn đồng để có các bức hình ưng ý và chất lượng.
Di tích Cửa Bắc là một trong những điểm thu hút khách chụp hình.
Đây là cổng thành cổ duy nhất của Hà Nội từ thời nhà Nguyễn, xây dựng năm 1805 trên phố Phan Đình Phùng. Kiến trúc cổng kiên cố bằng đá và gạch, gồm lầu vọng lâu cao 8,7 m, tường thành dày 2,48 m, có hai cánh cổng gỗ lớn.
Di tích Cửa Bắc là một trong những điểm thu hút khách chụp hình.
Đây là cổng thành cổ duy nhất của Hà Nội từ thời nhà Nguyễn, xây dựng năm 1805 trên phố Phan Đình Phùng. Kiến trúc cổng kiên cố bằng đá và gạch, gồm lầu vọng lâu cao 8,7 m, tường thành dày 2,48 m, có hai cánh cổng gỗ lớn.
Tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách mang theo cúc họa mi check in cùng Tháp Rùa.
Tháp Rùa có tên chữ là Quy Sơn tháp, tức là Tháp Núi Rùa (vì là đảo đất tự nhiên, vào ngày hè rùa thường lên đây phơi nắng và đẻ trứng). Ngôi tháp được xây dựng trên một gò đất rộng khoảng 350 m2, theo hình vuông có ba tầng, tầng dưới xây rộng hơn, rồi thu nhỏ dần lên tầng trên.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tháp Rùa trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Hà Nội và du khách.
Tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách mang theo cúc họa mi check in cùng Tháp Rùa.
Tháp Rùa có tên chữ là Quy Sơn tháp, tức là Tháp Núi Rùa (vì là đảo đất tự nhiên, vào ngày hè rùa thường lên đây phơi nắng và đẻ trứng). Ngôi tháp được xây dựng trên một gò đất rộng khoảng 350 m2, theo hình vuông có ba tầng, tầng dưới xây rộng hơn, rồi thu nhỏ dần lên tầng trên.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tháp Rùa trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Hà Nội và du khách.