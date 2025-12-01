Check in cúc hoạ mi vào mùa nở rộ

Vườn cúc họa mi tại bãi đá sông Hồng nở rộ, trở thành điểm đến của nhiều du khách. Vườn nằm ở cuối ngõ 264 Âu Cơ, Tây Hồ, trồng hoa trên diện tích khoảng 1.000 m2

Ngoài cúc họa mi, vườn trồng nhiều loài hoa khác, đa dạng theo mùa như đào, tường vi, đồng tiền.