Cháy xưởng tái chế nhựa ở Hưng Yên

Nhà xưởng của công ty tái chế nhựa và sản xuất bao bì ở phường Thượng Hồng, bốc cháy ngùn ngụt chiều 26/3.

Khoảng 14h20, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ tại nhà xưởng của một công ty tái chế nhựa và sản xuất bao trên đường Ngọc Lâm, phường Thượng Hồng. Nhân chứng cho biết từ đám cháy nhỏ, lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ nhà xưởng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét, có thể thấy từ cách xa vài km.

Hiện trường vụ cháy chiều 26/3. Video: Anh Tuấn

Nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, cao một tầng, lợp mái tôn. Bên trong chứa nguyên liệu sản xuất và thành phẩm bao bì. Do sức nóng từ vụ cháy, một phần tường nhà xưởng đã đổ sập.

Lực lượng cứu hỏa vẫn đang trong quá trình dập tắt đám cháy. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.

Việt An