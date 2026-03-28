Cháy xe tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, ùn tắc kéo dài

Khánh HòaÔtô tải chở máy móc bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, khói đen che kín tầm nhìn gây ùn ứ kéo dài, chiều 28/3.

Khoảng 14h45, tài xế Vũ Văn Tâm lái xe tải chở máy móc nông nghiệp chạy hướng từ khu vực Phan Thiết đi các tỉnh phía bắc. Khi đến gần nút giao Du Long, đoạn qua xã Thuận Bắc, xe bất ngờ bốc khói.

Phát hiện sự cố, anh Tâm dừng xe, lấy một số vật dụng cần thiết rồi mở cửa thoát ra ngoài, đồng thời cảnh báo các phương tiện phía sau.

Ôtô tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Video: Công an Khánh Hòa

Ít phút sau, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần sau xe. Khói đen bốc cao, che khuất tầm nhìn khiến các phương tiện cùng chiều phải giảm tốc, dừng lại, gây ùn tắc kéo dài hơn một km.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Khánh Hòa điều một xe chữa cháy, một xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp dập lửa. Đến khoảng 15h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hàng hóa trên xe tải bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều hàng hóa trên xe bị thiêu rụi. Phương tiện hư hỏng nặng, phần thùng phía sau cháy trơ khung. Tài xế đang thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hướng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, một trong 5 đoạn kết nối TP HCM với Nha Trang. Đồ họa: Tâm Thảo

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc trục Bắc - Nam qua Khánh Hòa, đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h. Thời gian gần đây, tuyến đường ghi nhận một số sự cố cháy xe, chủ yếu do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi vận hành ở tốc độ cao.

Bùi Toàn