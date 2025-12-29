Hỏa hoạn bùng phát tại một viện dưỡng lão trên đảo Sulawesi, khiến 16 người thiệt mạng và ba người bị thương.

Vụ cháy xảy ra tối 28/12 tại viện dưỡng lão Werdha Damai ở thành phố Manado, tỉnh Bắc Sulawesi. Video do truyền thông đăng tải cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu nhà và nhuộm bầu trời đêm thành màu cam.

Cháy viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người chết Cháy viện dưỡng lão Werdha Damai ở thành phố Manado, tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia ngày 28/12. Video: Metro TV

Jimmy Rotinsulu, lãnh đạo lực lượng cứu hỏa và cứu hộ thành phố, cho biết nhiều người cao tuổi có thể đang nghỉ ngơi trong phòng khi đám cháy bùng lên.

"16 người thiệt mạng và ba người bị bỏng", ông Jimmy cho biết, thêm rằng nhiều thi thể nạn nhân được tìm thấy trong phòng của họ.

Lực lượng chức năng đã cứu được 12 người và chuyển đến bệnh viện địa phương. Lực lượng cứu hỏa cùng 6 xe chữa cháy đã mất hơn hai giờ để dập tắt ngọn lửa.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Cảnh sát ban đầu nói rằng chập điện gây hỏa hoạn.

Thi thể các nạn nhân trong vụ cháy viện dưỡng lão Werdha Damai. Ảnh: Reuters

Năm 2023, ít nhất 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương ở miền đông Indonesia sau vụ nổ tại nhà máy chế biến niken. Hồi đầu tháng này, hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà văn phòng 7 tầng ở thủ đô Jakarta khiến ít nhất 22 người chết.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)