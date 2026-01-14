Cháy trong nhà nghỉ nghi do phóng hỏa, cảnh sát cứu 7 người

Hà NộiMột nhà nghỉ tại phường Hà Đông bốc cháy nghi do phóng hỏa, cảnh sát cứu được 7 người khỏi đám cháy, rạng sáng 14/1.

Khoảng 1h50, lửa bắt đầu bốc lên tại một phòng tầng 3 nhà nghỉ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông.

Nhà nghỉ xảy ra cháy cao 8 tầng, diện tích 136 m2. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà nghỉ có 7 người. Khi thấy cháy, tất cả đều chạy lên mái nhà để chờ giải cứu.

Nhà nghỉ xảy ra cháy. Ảnh: Hồng Việt

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, một xe thang cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, kịp thời ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng sau đó cử người lên tầng mái, đưa xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn xuống dưới an toàn theo lối thang bộ.

Cảnh sát phòng cháy đưa người bị kẹt khỏi đám cháy ra ngoài. Ảnh: Hồng Việt

Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 10 m2, đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Hiện Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một người để phục vụ đấu tranh, làm rõ nghi do đốt.

Việt An