Cháy spa 7 tầng ở trung tâm TP HCM

Khói lửa bùng lên từ sân thượng của spa 7 tầng trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, cảnh sát phải triển khai xe thang cao hơn 20 m cứu người mắc kẹt, sáng 9/1.

Khoảng 7h30, đám cháy phát ra từ khu vực sân thượng của spa. Do cháy ở vị trí cao, việc dập lửa ban đầu gặp nhiều khó khăn. Ít phút sau, khói lửa bùng lên dữ dội. Lúc này, bên trong spa có gần chục nhân viên đang ngủ ở các tầng. Họ nghe mùi khét nên đã hô hoán nhau chạy xuống cửa chính thoát ra ngoài.

Cảnh sát triển khai xe thang cao hơn 20 m dập lửa. Ảnh: Đình Văn

Chị Hương, nhân viên spa, cho biết lửa bùng lên từ máy giặt sấy trên tầng thượng rồi lan sang khu để khăn, đồ đạc. Một phụ nữ chạy lên cúp cầu dao nhưng khi xuống thì bị khói bao trùm, mắc kẹt. "Khói tràn xuống phòng ngủ mù mịt, may mọi người kịp hô hoán nhau thoát ra ngoài", chị nói.

Spa bị cháy nằm ở mặt tiền đường Lê Thánh Tôn, quận 1 cũ. Ảnh: Hạ Giang

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Một mũi triển khai xe thang cao hơn 20 m để phun nước khống chế đám cháy, mũi khác tiếp cận bên trong, đưa một người mắc kẹt thoát ra ngoài bằng thang bộ an toàn.

Đến khoảng 8h, đám cháy được khống chế, không ghi nhận thương vong.

Cháy nhà 6 tầng ở Lê Thánh Tôn Cảnh sát giương xe thang dập lửa ở đám cháy spa 7 tầng trên đường Lê Thánh Tôn. Video: Công Khang

Khu vực xảy ra cháy nằm ở trung tâm thành phố, tập trung nhiều khách sạn, sát bên là trụ sở Lãnh sự quán Panama, cách chợ Bến Thành khoảng 1 km. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Đình Văn