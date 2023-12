Quán karaoke Gia Hân ở phường Bình Hòa, TP Thuận An bất ngờ bốc cháy, hàng chục khách và nhân viên tháo chạy, rạng sáng 14/12.

Quán karaoke Gia Hân bốc cháy rạng sáng nay. Ảnh: Yên Khánh

Khoảng 0h30, trong lúc khách đang hát tại quán karaoke Gia Hân, trên đường ĐT 743C, khu phố Đồng An 3, lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực phòng chứa đồ ở quầy lễ tân tầng trệt.

Phát hiện cháy, nhân viên hô hoán khách chạy ra ngoài. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa, song bất thành. Chỉ trong chốc lát, đám cháy bao trùm toàn bộ quán, gồm tầng trệt và tầng lầu với diện tích sàn khoảng 300 m2.

Một phòng karaoke bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Yên Khánh

Cảnh sát chữa cháy Bình Dương điều động 4 xe cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Sau khoảng một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Theo Công an TP Thuận An, cơ sở karaoke này đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 10/10/2022 do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương, nhiều người tháo chạy Hiện trường cháy quán karaoke Gia Hân, rạng sáng 14/12. Video: Yên Khánh

Hồi tháng 9/2022, cũng tại địa phương này đã xảy ra vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết. Cơ quan chức năng sau đó đã khởi tố Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke, 42 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy và 4 cựu Công an Bình Dương về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Rạng sáng nay, cửa hàng điện thoại di động ở chợ Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang bất ngờ bốc cháy. 4 người trong gia đình, ngủ phía sau kịp thoát thân trước khi lửa bùng mạnh.

Lực lượng cứu hỏa cùng người dân dập lửa, song bất thành. Sau hai giờ, đám cháy mới được khống chế. Toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng hai tỷ đồng. Nguyên nhân bước đầu được xác định là chập điện.

Cửa hàng điện thoại di động diện tích khoảng 60 m2 bị thiêu rụi. Ảnh: Ngọc Tài

Phước Tuấn - Yên Khánh - Ngọc Tài