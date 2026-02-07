Cháy quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội

Lửa bùng lên từ tầng 1 quán cà phê trong khu liền kề La Casta Văn Phú, khói đen bao trùm khu dân cư buộc các hộ dân phải đóng cửa, 5 xe chữa cháy huy động khống chế.

Khoảng 10h45, lửa bùng phát từ tầng 1 quán cà phê nằm trong căn nhà 4 tầng tại số 195 khu liền kề La Casta, khu đô thị Văn Phú. Ngọn lửa lan nhanh, kèm theo khói đen bốc cao, ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh.

Khói từ vụ cháy lan sang một chung cư liền kề, khiến nhiều hộ dân phải đóng kín cửa để tránh khói, mùi khét xâm nhập vào nhà.

Đám cháy tạo cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: Xuân Hoa

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 và số 4 tới hiện trường.

Đến khoảng 11h30, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn khiến nhiều thiết bị, tài sản trong quán cà phê bị thiêu rụi.

Lãnh đạo phường Kiến Hưng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ cơ sở đang sửa chữa, hàn xì dẫn tới cháy. Sơ bộ diện tích cháy khoảng 20 m2, không có người bị nạn. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát phòng cháy kịp thời dập tắt ngọn lửa. Ảnh: Tiến Thành

Trước đó, vào khoảng 0h50 cùng ngày, một đám cháy khác xảy ra tại quán bia ven đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Việt An