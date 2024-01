Cháy phòng trọ, 3 người tử vong

Gia LaiNgọn lửa bùng lên trong phòng trọ ở thị xã An Khê, cảnh sát phá cửa phát hiện 3 người tử vong, rạng sáng 9/1.

Hiện trường vụ cháy rạng sáng 9/1. Ảnh: Ngọc Oanh

Gần 2h, phòng trọ rộng khoảng 20 m2 ở phường Tân An bất ngờ bốc cháy. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê được điều đến hiện trường. Do cửa cuốn phòng trọ bị khóa, cảnh sát phải phá cửa để dập lửa.

Sau khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân tử vong ở nhà vệ sinh, gồm: bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, 45 tuổi; Trinh Thị Khánh Huyền, 15 tuổi và người đàn ông chưa rõ danh tính. Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Ngọc Oanh

Dãy trọ gồm 10 phòng do ông Nguyễn Minh Hoàng làm chủ. Căn bị cháy có cửa tiếp giáp mặt đường Hoàng Hoa Thám. Trong phòng chứa nhiều quần áo để bán dịp Tết, một xe đạp điện và một xe máy cùng nhiều đồ đạc, vật dụng khác.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Trần Hóa