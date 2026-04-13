Cháy nhà lúc rạng sáng, cụ ông 90 tuổi tử vong

Gia LaiHỏa hoạn bùng phát tại căn nhà ở phường An Nhơn Đông (Bình Định cũ) rạng sáng 13/4, khiến cụ ông 90 tuổi tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 4h25, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà rộng khoảng 50 m2 của ông Nguyễn Tấn Hùng, ở tổ dân phố Cẩm Tiên. Hàng xóm tìm cách dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Hiện trường căn nhà cháy rạng sáng 13/4. Ảnh: Ngọc Oanh

Lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy vào khoảng 5h30. Khi kiểm tra bên trong, ông Hùng đã tử vong. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Lãnh đạo phường cho biết nạn nhân sống một mình, có biểu hiện lẫn và thường nhặt, tích trữ đồ đạc trong nhà. Người thân ở gần nhưng ít tiếp cận do ông không cho vào. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Trần Hóa