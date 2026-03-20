Cháy lớn ở nhà máy phụ tùng ôtô, 10 người chết

Hàn QuốcVụ cháy xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô ở thành phố Daejeon, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc hôm nay phải ban bố lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc, sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn tại nhà máy phụ tùng ôtô ở thành phố miền trung Daejeon vào khoảng 13h17. Lệnh này thường chỉ được ban bố khi quy mô vụ cháy vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền địa phương.

Hơn 200 lính cứu hỏa và 90 thiết bị chuyên dụng đã được triển khai đến hiện trường, cùng với hỗ trợ của trực thăng từ cục lâm nghiệp. Tính đến 19h, cơ quan cứu hỏa cho biết 80% đám cháy đã được dập tắt.

Đám cháy nhìn từ trên cao tại nhà máy ở thành phố Daejeon ngày 20/3. Ảnh: Yonhap

Khoảng 170 người có mặt trong nhà máy vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Ít nhất 10 người thiệt mạng, 55 người bị thương, trong đó 24 người trong tình trạng nguy kịch, 4 người đang mất tích. Nhiều nạn nhân hít phải khí độc hoặc bị thương do nhảy từ tòa nhà xuống đất để thoát thân.

"Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình, thực hiện công tác khắc phục và hỗ trợ các nạn nhân", Bộ trưởng Nội vụ Yun Ho-jung cho biết.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang đối mặt với thách thức lớn. Một trong hai tòa nhà của nhà máy đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trong khi tòa còn lại đang cháy. Lực lượng cứu hộ chưa thể tiến vào bên trong do lo ngại tòa nhà có thể bị sập bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, khoảng 200 kg hóa chất natri bên trong có thể phát nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Giới chức cho biết họ dự định bắt đầu hoạt động tìm kiếm sau khi kiểm tra mức độ an toàn và ổn định của tòa nhà.

"Do nguy cơ sụp đổ, rất khó để vào bên trong tòa nhà và dập tắt hoàn toàn đám cháy", ông Nam Deuk-woo, trưởng trạm cứu hỏa Daedeok ở Daejeon, cho biết. "Dự kiến mất một thời gian dài để dọn sạch đống đổ nát còn âm ỉ".

Cột khói đen bốc lên từ nhà máy bị hỏa hoạn ở Daejeon hôm 20/3. Ảnh: Yonhap

Ông thêm rằng robot chữa cháy không người lái đã được triển khai để tìm kiếm tại tầng một của tòa nhà.

Tổng thống Lee Jae-myung đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng huy động mọi nguồn lực sẵn có để giải cứu nạn nhân và kiểm soát đám cháy. Trước đó, Thủ tướng Kim Min-seok yêu cầu chính quyền thành phố Daejeon và cảnh sát đảm bảo không để xảy ra thêm thiệt hại bằng cách kiểm soát giao thông và thực hiện các biện pháp sơ tán.

Thanh Tâm (Theo Yonhap, Reuters)