Cháy dãy nhà trọ ở TP HCM, hai người chết

Khói lửa bùng lên tại dãy nhà trọ nằm trong hẻm phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ), khiến hai người chết, 5 người bị bỏng, sáng 12/4.

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 3h, đám cháy phát ra từ bên trong dãy nhà trọ có hơn 4 phòng nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Nhiều hàng xóm phát hiện sự việc hô hoán nhau dập lửa song bất thành.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm nhiều phòng trọ khiến nhiều người mắc kẹt kêu cứu. PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ đến hiện trường.

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện hai người tử vong ở trong một phòng trọ, 5 người bị bỏng, ngạt khí được đưa vào bệnh viện.

Đình Văn