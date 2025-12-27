Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người trong gia đình tử vong

Đăk LăkHỏa hoạn bùng phát tại cửa hàng thiết bị điện nước ven quốc lộ 14 ở xã Hòa Phú khiến hai vợ chồng và hai con nhỏ tử vong, một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng, rạng sáng 27/12.

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 2h, lửa bùng lên tại tiệm điện nước Duy Nhàn, nằm trong khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà kết hợp kinh doanh, khiến 5 người đang ngủ bên trong không kịp thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, dập lửa và tổ chức cứu nạn. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra vào ban đêm, trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Căn nhà kết hợp kinh doanh tiệm bán thiết bị điện nước ven quốc lộ 14 bị cháy rạng sáng nay. Ảnh: Ngọc Oanh

Tại hiện trường, căn nhà khoảng 130 m2 ven quốc lộ 14 bị cháy sém bên ngoài, bên trong cháy đen hoàn toàn, nhiều tài sản hư hỏng nặng. Do cửa sắt khóa kín, lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận, phục vụ cứu nạn và khám nghiệm.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết vụ cháy khiến bốn người trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng là anh Huỳnh Khánh Duy (35 tuổi) và chị Tạ Thị Thanh Nhàn (28 tuổi) cùng hai con (4-8 tuổi). Ngoài ra, một cháu bé chưa đầy một tháng tuổi bị bỏng nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trần Hóa