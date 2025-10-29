Khói lửa bốc lên từ tầng 9 của chung cư Lê Thành (quận Bình Tân cũ), ba người kẹt trong thang máy ở tầng 12 bị ngạt trước khi được giải cứu, tối 29/10.

Khoảng 19h, lửa phát ra từ phòng kỹ thuật điện ở tầng 9 tại block B2 của chung cư Lê Thành. Ít phút sau, khói đen toả ra hành lang mù mịt khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn, chạy xuống dưới theo lối thang bộ.

Do block B2 thông với hành lang B1 nên khói cũng lan sang khu lân cận. Lúc này, anh Tam Nguyên và mẹ 64 tuổi cùng một người đàn ông đang đi thang máy từ tầng 15 xuống thì bị cúp điện, kẹt ở tầng 12. "Trong thang máy tối đen, không có quạt thông gió rất ngột ngạt, tôi rất lo sợ", anh Nguyên nói.

Cháy chung cư ở TP HCM, 3 người kẹt trong thang máy Khói lửa bốc lên từ phòng kỹ thuật ở tầng 9 chung cư Lê Thành. Video: Cư dân cung cấp

Sau đó, anh gọi cho ban quản lý chung cư để cần cứu. Khoảng 15 phút sau, nhiều nhân viên đã chạy lên hợp sức mở cửa thang để tất cả chạy lên tầng thượng thoát nạn. Lực lượng tại chỗ sau đó đã mang nhiều bình chữa cháy dập lửa ban đầu. Cùng lúc, 6 xe chữ cháy cùng 37 chiến sĩ để đến hỗ trợ. Hoả hoạn được dập tắt sau khoảng 10 phút. Không có thương vong.

Theo anh Nguyên, khi xảy ra cháy, hệ thống chuông báo động, vòi xịt nước tự động ở chung cư không hoạt động khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Nhiều người sau đó đã nhắn vào nhóm chat zalo để yêu cầu ban quản lý rà soát hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Trong biên bản cuộc họp ghi nhận sự việc, ban quản trị chung cư nêu nguyên nhân cháy có thể do chập điện phòng kỹ thuật ở tầng 9 block B2 sau đó tiếp tục lan lên phòng kỹ thuật ở tầng 10 và 11.

Chung cư Lê Thành ở phường An Lạc có 930 căn hộ với 4 block nhà.

Đình Văn