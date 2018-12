Không giấu nổi sự hoảng loạn, anh Bùi Thế An dỗ dành con trai khi vừa được cứu khỏi đám cháy. "Tôi chỉ biết bé chạy xuống theo bản năng tìm lối thoát nhưng càng xuống càng khói. May thấy một nhà có đèn pin rọi sáng nên chạy vào kêu cứu thì được cứu hộ dùng thang đưa xuống", anh An thảng thốt nói.