Cứu hàng chục người, hai bảo vệ chung cư Carina được khen thưởng

Hai bảo vệ chung cư Carina cứu hàng chục người thoát khỏi đám cháy

Chiều 25/3, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP HCM trao bằng khen cho anh Lê Gia An (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi) - hai bảo vệ cứu hàng chục người thoát khỏi đám cháy chung cư Carina, quận 8.

Ông Ngô Minh Hải (Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP HCM) đánh giá, hai bảo vệ đã dũng cảm, không quản hiểm nguy xả thân lao vào đám cháy cứu người, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho những người trẻ.

Nhận khen tặng, An và Sang rưng rưng, giọng ngậm ngùi: "Bằng khen này chúng em xin gửi đến chú An (bảo vệ Trần Văn An, 43 tuổi, thiệt mạng trong vụ hoả hoạn). Chính chú là động lực để tụi em phải cố gắng hết sức cứu người".

Khi xảy ra cháy, ông An đã chạy lên các tầng lầu báo động cho cư dân. Đến trưa mọi người mới phát hiện ông tử vong.

"Chú An đưa được một tốp người ở tầng dưới ra ngoài an toàn. Nhưng thấy nhiều người rọi đèn pin kêu cứu phía trên, chú ấy quay lại chung cư. Nếu chú chạy ra ngoài luôn thì đã không thiệt mạng", An cho biết.

An và Sang thắp nhang tưởng nhớ ông Trần Văn An. Ảnh: Đ.T.

Cũng như ông Trần Văn An, An và Sang đã cố gắng làm hết trách nhiệm của người bảo vệ, giúp cư dân trong lúc nguy cấp. Sau khi dùng bình chữa cháy dập lửa bất thành, cả hai chạy lên các tầng trên tri hô người dân.

Thông thuộc đường đi nước bước trong chung cư, khi đến một căn hộ gần siêu thị ở tầng một, có ban công hướng ra chỗ không bắt khói, An và Sang phá cửa. Hai thanh niên hướng dẫn hàng chục người vào trong, sau đó ném tất cả nệm trong căn hộ xuống đất, lấy ga giường và rèm cửa làm dây, biến nơi đây thành lối thoát hiểm cho mọi người.

Tiếp đó An chạy đi kêu thêm người đến lối thoát hiểm này, còn Sang chạy sang blocks khác lấy thêm thang cho cư dân leo xuống.

Khói đen càng lúc càng đặc quánh, An và Sang tiếp tục chạy lên các tầng cao báo động. Họ gặp bất cứ người già, trẻ em nào không đi được đều cõng chạy xuống đất, và kêu thêm thanh niên phụ giúp cõng người.

Khi Cảnh sát PCCC có mặt, hai bảo vệ tiếp tục chỉ đường, đập cửa từng phòng cho lực lượng chức năng hướng dẫn cư dân thoát nạn và giải cứu người mắc kẹt...

Nói về việc làm của mình, An bảo: "Lúc đó em không suy nghĩ gì cả. Trước tình cảnh cả chung cư đang hoảng loạn, nhất là nhiều phụ nữ và trẻ em không biết chạy đường nào để thoát, nên tụi em chỉ làm hết sức theo bản năng".

Cả hai cho biết, mấy ngày nay không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại là thấy những hình ảnh khủng khiếp của vụ hỏa hoạn, nghe những tiếng la hét của nạn nhân. Tuy nhiên khi đi làm, hai bảo vệ thấy ấm lòng phần nào vì được bà con cư dân thăm hỏi, động viên.

Carina Plaza nằm trên đường Võ Văn Kiệt, gồm ba lốc cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ.

Hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 1h ngày 23/3 tại tầng hầm chung cư. Theo điều tra ban đầu, một xe máy bất ngờ phát nổ, sau đó lửa lan sang những xe khác. Khi đám cháy bùng lên, các cửa cầu thang thông lên tầng trên mở bung do bị chêm gạch, khói lùa lên rất mạnh.

Hệ thống chữa cháy tự động gần như không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có, nên khi lính cứu hỏa đến nơi lửa khói đã rất lớn.

Đám cháy khiến 13 người chết, hơn 50 người bị thương; 13 ôtô và 150 xe máy bị thiêu rụi. Hậu quả nghiêm trọng nhất trong hơn mười năm tại TP HCM, chỉ sau thảm hoạ cháy ITC (60 người chết) hồi năm 2002.

Công an TP HCM đang làm rõ nguyên nhân.

Tuyết Nguyễn