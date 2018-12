Chung cư Carina náo loạn khi đại diện chủ đầu tư đối thoại với cư dân

Chung cư Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m2 ở đường Võ Văn Kiệt, quận 8. Toà nhà gồm ba blocks cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ. Hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 1h ngày 23/3 tại tầng hầm chung cư khiến 13 người chết, hơn 50 người bị thương; 13 ôtô và 150 xe máy bị thiêu rụi. Hậu quả này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua, chỉ sau thảm hoạ cháy ITC làm 60 người chết. Theo điều tra ban đầu, khi đám cháy bùng lên, các cửa cầu thang thông lên tầng trên mở tung do bị chêm gạch, khiến khói lùa lên rất mạnh. Hệ thống chữa cháy tự động trước đó gần như không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có, nên khi lính cứu hỏa đến nơi lửa khói đã rất lớn. Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho rằng, nguyên nhân phát cháy tại tầng hầm không loại trừ khả năng do có tác động cài đặt gây nổ.