Châu Hải My và chuyến công tác cuối cùng ở TP HCM

Lúc đó, Hải My đi cùng quản lý, một trợ lý, một nhân viên trang điểm người Hàn Quốc, nhiếp ảnh gia và vệ sĩ. Châu Hải My ghé một quán cà phê trang trí phong cách Hội An, nhà thờ Tân Định, Đường Sách Nguyễn Văn Bình, chùa Bửu Long ở Thủ Đức.