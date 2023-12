Châu Hải My - đóa phù dung của màn ảnh Hong Kong

Nhà văn Kim Dung từng nói nếu biết Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược, đã đổi kết cục "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" để nàng bớt bi đát.

Minh tinh Hong Kong qua đời hôm 11/12, ở tuổi 57. Những ngày qua, nhiều khán giả châu Á xem lại các phim nổi tiếng cô từng đóng, cho biết từng bị thuyết phục, thổn thức bởi diễn xuất và vẻ đẹp của Hải My. Dưới đây là những tác phẩm vang bóng một thời của minh tinh.

Đại náo Quảng Xương Long

Châu Hải My Đại náo Quảng Xương Long Ca khúc chủ đề "Ôm chặt người trước mặt" do Mai Diễm Phương thể hiện, Châu Hải My và Lâm Gia Đống đóng tình nhân. Video: Bilibili

Trang Sinchew của Malaysia đánh giá Đại náo Quảng Xương Long là tác phẩm đặc biệt của Châu Hải My, để dấu ấn sâu đậm với khán giả châu Á. Sau khi diễn viên qua đời, nhiều người đăng hình tạo hình cô trên mạng xã hội và viết: "Tạm biệt Tiểu Phù Dung" - tên nhân vật Hải My đóng ở tác phẩm. Đài TVB cũng chọn phát lại phim này để tưởng nhớ diễn viên.

Tiểu Phù Dung là một nữ quỷ nhưng dịu dàng và tốt bụng, ngây thơ và hay e lệ. Nàng thường bị đẩy vào nghịch cảnh song luôn lạc quan. Tiểu Phù Dung ẩn náu trong một cái ô, tình cờ chàng trai Hứa Đại Quảng (Lâm Gia Đống đóng) có được chiếc ô này, từ đó mở ra chuyện tình bi hài lẫn ai oán giữa người và ma. Phim dẫn đầu tỷ lệ người xem của đài TVB năm 1997.

Hải My trong "Đại náo Quảng Xương Long". Ảnh: Mp Weekly

Tờ Mtime đánh giá hình tượng nữ quỷ của diễn viên mới lạ và trong sáng, dễ thương. Từng ánh mắt, nụ cười của Tiểu Phù Dung làm rung động khán giả. Còn trang Sohu nhận xét: "Trong Đại náo Quảng Xương Long, đôi mắt của Tiểu Phù Dung tràn đầy hy vọng vào tương lai, làn da sáng mịn, làm cô lung linh như bông hoa phù dung trong nắng".

Nghĩa bất dung tình

Tạo hình Lý Hoa. Ảnh: Mp Weekly

Người đẹp gia nhập làng phim năm 1985, sau khi thi Miss Hong Kong. Theo Mingpao, dù không đoạt bất kỳ giải nào ở cuộc thi, Châu Hải My được các đạo diễn, giám chế nhìn ra tiềm năng trên màn ảnh. Những năm đầu vào nghề, cô đóng vai phụ, tới năm 1989, Hải My bùng nổ với Nghĩa bất dung tình, trở thành hoa đán hàng đầu của TVB.

Trong tác phẩm, cô đóng Lý Hoa - bạn gái cũ của Đinh Hữu Kiện (Huỳnh Nhật Hoa đóng). Nghĩa bất dung tình thuộc danh sách phim Hoa ngữ kinh điển, năm 1995, đài TVB công bố đây là tác phẩm của đài được xem nhiều nhất. Phim thường xuyên được các đài truyền hình phát lại.

Mạt đại hoàng tôn

Châu Hải My, Huỳnh Nhật Hoa trong "Mạt đại hoàng tôn" Châu Hải My và Huỳnh Nhật Hoa trong "Mạt đại hoàng tôn". Video: Bilibili

Sau Nghĩa bất dung tình, Hải My tiếp tục gặt hái thành công khi đóng chung Huỳnh Nhật Hoa. Phim lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc khi nhà Thanh sụp đổ, Như Ý (Châu Hải My) và Đoan Khang (Nhật Hoa) là con cái của hai gia đình đại quý tộc Mãn Châu, họ yêu thương nhau nhưng bị chia cắt do rơi vào hoàn cảnh mất hết tài sản, quyền lực. Cả hai đều phải vất vả kiếm sống, che giấu nguồn gốc quý tộc.

Phim do Đài Loan sản xuất, phá kỷ lục về tỷ lệ người xem khi ra mắt ở đây năm 1992. Châu Hải My được giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất, khi nhập vai tốt ở cả thể loại cổ trang, hiện đại, cảnh bi lẫn hài.

Mối tình nồng thắm

Tạo hình Lưu A Thể. Ảnh: Mingpao

Diễn viên vào vai Lưu A Thể, cô gái mồ côi bị bán vào nhà địa chủ, chịu đủ ức hiếp. May mắn duy nhất của nàng là được thiếu gia Quan Thiên Âm (Trương Triệu Huy đóng) che chở. Mẹ của Thiên Âm ngăn cản con trai, ép A Thể cưới chàng trai cộc cằn Phương Thụ Căn (La Gia Lương). Trong hoàn cảnh khó khăn, Lưu A Thể không khuất phục số phận, cùng Thụ Căn xây dựng gia đình, hai người dần gắn kết tình cảm.

Mối tình nồng thắm đạt tỷ lệ người xem cao khi ra mắt năm 1995, nhiều lần được các nhà đài phát lại.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994

Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược

Theo Sina, Chu Chỉ Nhược trong phiên bản Đài Loan sản xuất năm 1994 là vai diễn để đời của Châu Hải My, cô được mệnh danh Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh. Bản phim này bị một bộ phận khán giả đánh giá dài dòng, thể hiện của Mã Cảnh Đào (vai Trương Vô Kỵ) và Diệp Đồng (Triệu Mẫn) không ấn tượng. Tuy nhiên, nhờ thần thái và nhan sắc của Châu Hải My, phim giàu sức hút hơn.

Nhà văn Kim Dung đánh giá cao thể hiện của Châu Hải My. Ông từng nói: "Nếu biết cô ấy đóng Chu Chỉ Nhược, tôi đã thay đổi kết cục để nàng bớt bi đát".

Tạo hình Chu Chỉ Nhược. Ảnh: Mingpao

Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019

Năm 2019, diễn viên gây sốt khi đóng Diệt Tuyệt Sư Thái - chưởng môn phái Nga Mi, võ công cao cường, tính tình cứng nhắc, giáo điều. Bà truyền chức chưởng môn cho Chu Chỉ Nhược, ép nàng thề độc không thành thân với Trương Vô Kỵ. Chính sự ép buộc này đẩy Chu Chỉ Nhược vào cảnh bế tắc trong tình yêu, vì tình cảm sâu nặng với Trương Vô Kỵ.

Châu Hải My ở tuổi 52. Ảnh: QQ

Trên QQ, Hải My từng cho biết từng bốn lần từ chối đóng Diệt Tuyệt Sư Thái do lo ngại phá vỡ hình tượng Chu Chỉ Nhược mà cô từng đóng thập niên 1990. Tuy nhiên, sau đó cô đồng ý, với điều kiện không đu dây cáp đóng phim, do sức khỏe không cho phép. Nghệ sĩ nói: "Trong tiểu thuyết, Diệt Tuyệt Sư Thái hơn 40 tuổi, tôi nghĩ ở tuổi của mình bây giờ, đóng vai này khá thích hợp".

Võ Mỵ Nương truyền kỳ

Tạo hình Dương Thục Phi. Ảnh: Mingpao

Năm 2014, Hải My hợp tác dàn sao Phạm Băng Băng, Trương Phong Nghị, Trương Đình, Trương Hinh Dư, Trương Quân Ninh, Mã Tư Thuần trong sản phẩm cổ trang. Cô vào vai Dương Thục Phi, đấu đá với các phi tần để giữ địa vị.

Theo HK01, phim quy tụ dàn mỹ nhân đình đám, Châu Hải My duy trì sức hút nhờ diễn xuất, ngoại hình đẹp ở tuổi gần 50. Sau khi nghệ sĩ qua đời, Phạm Băng Băng viết trên trang cá nhân: "Chúng tôi bên nhau 229 ngày để quay Võ Mỵ Nương truyền kỳ, tôi khâm phục sự chuyên nghiệp và diễn xuất của chị ấy. Vô cùng nuối tiếc khi hay tin chị đột ngột ra đi. Mong chị yên nghỉ".

Như Anh