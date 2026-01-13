Chất thải trên xe tải phủ xuống người đi xe máy

Hưng YênVa chạm với xe máy dừng đèn đỏ, xe tải phanh khiến chất thải trào xuống người đi xe máy và ra đường, hôm 12/1 tại Trần Thái Tông.

Xe tải bất ngờ xả chất thải ra giữa phố Video; Tran Nam

Tình huống giao thông: Đang di chuyển ở làn đi thẳng, gặp đèn đỏ, chiếc xe tải lớn chở chất thải bật tín hiệu rẽ phải, va chạm với một xe máy. Chiếc xe lớn phanh lại khiến chất thải trên xe trào xuống người đi xe máy và đổ ra đường. May mắn không có ai bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông sau sự cố.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn và vạch kẻ đường. Nếu đã đứng ở làn đi thẳng, không được rẽ phải. Trong trường hợp này, xe tải phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Kích thước to lớn của xe tải có vùng điểm mù lớn, vì vậy chuyển làn gấp có thể khiến va chạm với những xe xung quanh.

Các phương tiện nên chủ động tránh xa các xe chở vật liệu hàng hóa cồng kềnh. Nhiều tai nạn xảy ra khi những tài xế xe tải chở theo những vật liệu hàng hóa mà không che chắn chằng buộc cẩn thận. Với những xe chở chất thải xây dựng, hàng nặng, cồng kềnh cần che chắn đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền 2-4 triệu đồng nếu người tham gia giao thông vận chuyển nguyên liệu, vật liệu mà không che chắn đúng cách hoặc để rơi vãi ra đường. Đồng thời phải có trách nhiệm dọn sạch vật liệu chất thải rơi ra đường.

Nguyên Vũ