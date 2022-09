Chất nghệ thuật trong dinh thự triệu đô ở Nha Trang

Khánh HòaTại dinh thự The Coral Artistry, các tác phẩm nghệ thuật được hòa quyện trong không gian kiến trúc đương đại Châu Âu.

Trong lĩnh vực bất động sản, việc đưa yếu tố nghệ thuật vào kiến trúc được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt đối với các sản phẩm dành cho giới thượng lưu. Mô hình bất động sản nghệ thuật bắt đầu xuất hiện trong giới siêu giàu như một phương thức nhằm nâng tầm giá trị không gian sống cũng như địa vị của chủ nhân.

Tại Việt Nam, với mong muốn góp phần định hình thị hiếu của giới siêu giàu trong nước tiệm cận với xu hướng của thế giới, Gran Meliá Nha Trang và KDI Holdings cho ra mắt dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry. Đây là một trong ba phiên bản đặc biệt trong bộ sưu tập The Coral Special Editions - được nâng cấp từ dinh thự The Coral - dòng sản phẩm đắt giá nằm trong quần thể "đảo tỷ phú" Gran Meliá Nha Trang.

The Coral Artistry là dinh thự nghệ thuật nằm trong trong quần thể tư dinh tỷ phú. Ảnh: KDI Holdings

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, kiến trúc sư sử dụng các chất liệu thuần Việt nổi tiếng như giấy dó, sơn mài, sơn dầu... vào dinh thự The Coral Artistry. Các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ những tranh hang động từ thời cổ đại, văn hoáChampa, hoa văn chạm khắc trên những thềm bậc lên Điện Kính Thiên được lựa chọn kỹ lưỡng và đưa vào hài hòa với không gian đương đại của kiến trúc, nội thất châu Âu bên trong.

Ngoài ra, chủ đầu tư KDI Holdings cho biết, họ còn cung cấp dịch vụ tư vấn nghệ thuật cá nhân hóa dành riêng cho chủ nhân dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry. Điều này giúp định hướng, tư vấn và kết nối chủ nhân dinh thự với những tác giả, tác phẩm nghệ thuật phù hợp với xu hướng đầu tư, sưu tập nghệ thuật đương thời.

Không gian phòng khách sử dụng nội thất từ thương hiệu Minotti của Italy. Ảnh: KDI Holdings

Chú trọng yếu tố nghệ thuật trong thiết kế không gian sống, The Coral Artistry không bỏ qua các yếu tố về vị trí, công năng, tiện ích... để mang tới cho chủ nhân trải nghiệm dinh thự nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Nội thất được thiết kế với màu sắc tinh giản, nhã nhặn, tôn lên các tác phẩm nghệ thuật đậm bản sắc Việt. Ảnh: KDI Holdings

Cụ thể, trong thiết kế lên tới 1400m2 của The Coral Artistry, mọi không gian đều rộng lớn, khoáng đạt như phòng khách lên tới 80m2, phòng tắm diện tích 30m2.

The Coral Artistry còn sở hữu 2 bể bơi 60m2 và 100m2 lớn nhất trong quần thể Gran Meliá Nha Trang, cùng ban công tầng 2 có diện tích 75m2 được bố trí jacuzzi chân mây ngoài trời, mang đến cho chủ nhân trải nghiệm khác biệt. Với vị trí riêng tư trên hai đảo Kỳ Quan và San Hô, The Coral Artistry sở hữu tầm nhìn vô cực 270 độ với vị thế nở hậu ôm dọc gần 70m mặt nước.

Ban công rộng đến 75m cùng bể jacuzzi ngoài trời. Ảnh: KDI Holdings

Bà Đậu Thị Như Linh - Phó tổng giám đốc Phoenix Property - Đơn vị tư vấn độc quyền dự án Gran Meliá Nha Trang chia sẻ, The Coral Artistry là một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam và những yếu tố mỹ học của nghệ thuật kiến trúc phương Tây.

"Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các không gian ứng dụng tại phiên bản dinh thự nghệ thuật The Coral Artistry nhằm mang tới thông điệp về một nấc thang trải nghiệm mới mà giới thượng lưu đang hướng tới, đó là khi chủ nhân được thưởng lãm nghệ thuật trong cuộc sống thường nhật", bà Linh nói thêm.

