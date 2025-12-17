Chất lượng không khí Hà Nội trở lại mức xấu

Sau khoảng 3 ngày ở mức tốt nhờ không khí lạnh, từ chiều 16/12, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội tăng trở lại, nhiều điểm quan trắc ghi nhận mức xấu, tiệm cận ngưỡng rất xấu.

Lúc 11h ngày 17/12, số liệu từ hai trạm quan trắc của Cục Môi trường cho thấy chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu. Trạm tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận AQI 178, trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ là 160.

Tình trạng ô nhiễm bắt đầu tăng từ chiều 16/12, sau khi không khí lạnh suy yếu. Trước đó, Hà Nội có khoảng 3 ngày liên tiếp chất lượng không khí ở mức tốt, với AQI dưới 50.

Ngoài Hà Nội, một số địa phương miền Bắc cũng ghi nhận chất lượng không khí xấu. Trạm quan trắc tại 437 Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên ghi nhận AQI 167; trạm tại 106 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) ghi nhận AQI 160. Thái Nguyên và Bắc Giang có chất lượng không khí ở mức kém.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người; chỉ số càng cao, nguy cơ tác động càng lớn. Theo cơ quan chức năng, ô nhiễm không khí hiện nay chủ yếu do bụi mịn PM2.5.

Ô nhiễm không khí ngày 29/11 ở bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Hoàng Giang

Dữ liệu từ hệ thống IQAir cho thấy trưa 17/12, Hà Nội đứng thứ 12 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới với chỉ số 179; thành phố đứng đầu là Sarajevo (Bosnia và Herzegovina) với AQI 401. Tại Hà Nội, trạm công viên Trung Yên ghi nhận AQI cao nhất 256, các điểm Hồ Tây, Hoàng Quốc Việt, Trấn Vũ dao động trong khoảng 170-180.

Cục Môi trường dự báo chất lượng không khí những ngày tới tiếp tục xấu đi. Ngày 18/12, AQI tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh có thể vượt 200, lên mức rất xấu; trong đó Ninh Bình và Hưng Yên có khả năng trên 230.

Theo hệ thống dự báo chất lượng không khí của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, miền Bắc đang trong đợt ô nhiễm kéo dài từ ngày 16 đến 20/12, đỉnh ô nhiễm rơi vào khoảng ngày 19/12 trước khi giảm dần do không khí lạnh tăng cường.

Trước đó từ ngày 8 đến 14/12, miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, đã trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông. Đêm 12/12, trạm quan trắc của Cục Môi trường ghi nhận AQI lên 282, tiệm cận mức nguy hại; trên hệ thống IQAir, nhiều điểm đo tại Hà Nội hiển thị AQI mức nguy hại - trên 300.

Gia Chính