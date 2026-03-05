Chất D4 trong gần 300 loại mỹ phẩm thu hồi nguy hiểm thế nào

Các dữ liệu khoa học cho thấy Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) trong gần 300 mỹ phẩm có nguy cơ tích tụ sinh học, gây độc môi trường và rối loạn nội tiết.

Bộ Y tế vừa rút giấy phép, thu hồi toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm do chúng chứa Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) - chất được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN cập nhật vào danh sách chất cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp. Các nhà sản xuất trước đây thường thêm những thành phần này vào hàng loạt mặt hàng chăm sóc da, tóc và đồ trang điểm.

Ngay trong ngày 3/3, Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp phân phối khẩn trương báo tin cho hệ thống đại lý, lập tức rút toàn bộ mặt hàng vi phạm khỏi thị trường và tổ chức tiêu hủy. Cơ quan này công bố danh sách 291 sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu trong nước lẫn quốc tế, điển hình như nước tẩy trang Paula’s Choice Gentle Touch, kem chống nắng Nitipon Physical SPF50 PA+++ hay tinh chất dưỡng tóc Attachment Hair Repair...

Danh sách cụ thể của những sản phẩm có thể tra cứu tại đây.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, giải thích D4 thuộc nhóm silicone bay hơi vòng. Các nhà sản xuất mỹ phẩm từng ứng dụng hợp chất này trong kem dưỡng, đồ trang điểm và các mặt hàng chăm sóc tóc nhằm tăng độ trượt, giúp người dùng cảm thấy mềm mịn khi thoa lên da. Tuy nhiên, giới khoa học gần đây đánh giá lại và chứng minh D4 tồn lưu rất lâu trong môi trường, tích tụ sinh học cao, gây độc cho sinh vật thủy sinh và mang mầm mống phá vỡ hệ thống nội tiết của con người.

Dù vậy, bác sĩ Thành khuyên người tiêu dùng giữ tâm lý bình tĩnh vì rủi ro sức khỏe thực tế phụ thuộc lớn vào liều lượng và thời gian tiếp xúc. Cơ quan quản lý ASEAN ban hành lệnh cấm chủ yếu dựa trên nguyên tắc phòng ngừa rủi ro từ xa và bảo vệ môi trường sinh thái tổng thể. Các chuyên gia y tế hoàn toàn không yêu cầu người dân thực hiện xét nghiệm hay áp dụng phác đồ điều trị y tế đặc biệt nếu từng thoa các sản phẩm chứa hóa chất này.

Bác sĩ khuyến cáo nữ giới ưu tiên chọn mua các mặt hàng chăm sóc da có nguồn gốc rõ ràng và nhà cung cấp đã đăng ký thông tin hợp lệ với cơ quan chức năng. Song song, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hóa mỹ phẩm phải lập tức rà soát lại công thức pha chế cũng như toàn bộ chuỗi cung ứng. Bác sĩ Thành nhấn mạnh việc nhà chức trách cập nhật danh mục chất cấm khi khoa học công bố dữ liệu mới thể hiện hoạt động quản lý tất yếu nhằm duy trì mức độ an toàn cao nhất cho cộng đồng.

Lê Nga