Charmora City phát triển theo mô hình 'thành phố đảo quốc tế'

Charmora City hướng tới mô hình đô thị tích hợp, kết hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng tại đô thị biển Nha Trang.

Trong bối cảnh các đô thị du lịch bước vào giai đoạn phát triển mới, nhu cầu về không gian sống đang thay đổi. Người mua nhà không chỉ quan tâm đến nơi ở, còn chú trọng đến khả năng kết hợp giữa sinh hoạt, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng môi trường. Xu hướng này ngày càng rõ tại Nha Trang, nơi lượng khách du lịch và cộng đồng cư dân quốc tế liên tục gia tăng.

Sự thay đổi về nhu cầu kéo theo yêu cầu cao hơn đối với thị trường bất động sản. Các dự án vừa phải cung cấp sản phẩm nhà ở, vừa cần được quy hoạch đồng bộ và tích hợp nhiều chức năng để vận hành như hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Phối cảnh dự án Charmora City. Ảnh: Sun Group

Trong bối cảnh đó, Charmora City được định hướng phát triển theo mô hình "thành phố đảo quốc tế". Dự án tổ chức không gian theo hướng khác biệt so với các khu đô thị truyền thống. Thay vì phát triển dàn trải, quy hoạch chia thành ba khu vực chức năng gồm hành chính, giải trí và an cư. Cách phân bổ này giúp điều tiết lưu lượng cư dân và du khách, đồng thời tạo ra các không gian có đặc điểm riêng trong tổng thể dự án.

Điểm đáng chú ý là dự án phát triển trên nền hệ sinh thái mặt nước kết hợp diện tích lớn dành cho cảnh quan và công viên. Sự đan xen giữa mặt nước và mảng xanh gia tăng diện tích không gian mở, góp phần điều hòa vi khí hậu - yếu tố ngày càng quan trọng tại các đô thị ven biển.

Các không gian thương mại, ẩm thực và nghệ thuật bố trí theo dạng tuyến trải nghiệm, tạo nên nhịp sống sôi động xuyên suốt. Những hoạt động văn hóa, sự kiện, trình diễn ánh sáng hay lễ hội cũng được định hướng tổ chức thường xuyên, góp phần hình thành điểm đến vừa phục vụ cư dân, vừa thu hút du khách.

Song song đó, dự án phát triển theo xu hướng "wellness living" - cuộc sống khỏe mạnh, thể hiện qua các tiện ích chăm sóc sức khỏe, không gian thư giãn và hệ thống trị liệu. Yếu tố này cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu của người mua nhà, khi cân bằng thể chất và tinh thần ngày càng được đề cao.

Sự phục hồi của ngành du lịch Khánh Hòa đang tạo ra nhu cầu lớn về lưu trú và dịch vụ đô thị. Lượng khách gia tăng cùng với cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại địa phương đặt ra yêu cầu về các khu đô thị có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu. Trong khi đó, nguồn cung các dự án quy mô lớn, được quy hoạch bài bản và tích hợp đầy đủ chức năng vẫn còn hạn chế.

Chủ đầu tư đánh giá, thực tế này mở ra cơ hội cho các mô hình đô thị mới. Những dự án có khả năng kết hợp giữa nhu cầu ở và khai thác dịch vụ đang dần trở thành lựa chọn phù hợp. Sự xuất hiện của Charmora City cho thấy xu hướng chuyển dịch từ phát triển đơn lẻ sang phát triển tích hợp đang diễn ra rõ ràng hơn.

Tại các đô thị du lịch, mô hình kết hợp giữa sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng không gian được xem là hướng đi dài hạn. Xu hướng này không chỉ xuất hiện tại Nha Trang, còn lan rộng sang nhiều khu vực ven biển khác. Đơn cử như Blanca City - khu đô thị đường 3/2 cũng do Sun Group phát triển với quy mô khoảng 96,6 ha. Dự án định hướng trở thành tổ hợp đô thị - du lịch với đa dạng loại hình sản phẩm từ biệt thự, nhà phố đến căn hộ, khách sạn, đi kèm hệ tiện ích như công viên nước, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và không gian xanh.

Hoàng Đan