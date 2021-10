Charm Diamond đầu tư loạt tiện ích cho cư dân 'nhí'

Bình DươngDự án chú trọng đến các tiện ích dành cho trẻ em, nhằm đảm bảo tối ưu về không gian sống, vui chơi cho cả gia đình và trẻ nhỏ.

Charm Diamond là toà tháp cuối cùng tại khu phức hợp Charm City (TP Dĩ An). Chủ đầu tư chia sẻ đã chi hàng chục tỷ đồng cho các tiện ích phục vụ nhu cầu sống đẳng cấp của cư dân tương lai. Trong đó, doanh nghiệp chú trọng đến các tiện ích dành cho trẻ nhỏ. "Mọi sự tính toán về thiết kế, cảnh quan đều nhằm đảm bảo tối ưu về không gian sống, vui chơi cho cả gia đình và trẻ nhỏ", vị này nói.

Phối cảnh tiện ích của tòa tháp.

Ở Charm Diamond, trẻ nhỏ được hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, mỗi ngày được tiếp xúc với cảnh quan cây xanh, mặt nước. Việc không gian sống chú trọng mảng xanh tự nhiên chính là phương pháp giúp kích thích phát triển trí não, tăng cường sáng tạo.

Để hiện thực hóa điều này chủ đầu tư dành riêng hàng trăm m2 tại tầng 4 của tòa tháp để xây dựng khu Kidzone cho các cư dân nhí. Kiến trúc Kidzone mô phỏng khu vườn trong các câu chuyện cổ tích, tại đây các em nhỏ có thể vui chơi nhảy múa, tham gia các sinh hoạt đội nhóm...

Phối cảnh Kidzone tại tầng 4 dự án.

Hồ bơi dành cho trẻ em được đầu tư bằng công nghệ xử lý điện phân muối. Công nghệ này được áp dụng tại các resort khách sạn 5 sao như JW Marriot, Anatara... nhằm mang đến sự an toàn cho da và mắt của trẻ em hơn công nghệ xử lý Clo thông thường.

Thư viện ở tầng 20 giúp các bé làm quen, rèn luyện thói quen đọc sách, tích lũy kiến thức bổ ích một cách tự nhiên. Gallery - không gian sáng tạo nghệ thuật giúp các em trau dồi cảm xúc thẩm mỹ, kích thích trí thông minh, sự tưởng tượng, năng khiếu nghệ thuật, trẻ được tự do thể hiện suy nghĩ, bộc lộ cá tính thông qua từng tác phẩm nghệ thuật, từ đó ba mẹ có thể định hướng và hiểu con trẻ nhiều hơn. Charm Spa với khu vực xông hơi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho cả gia đình sẽ là nơi đầy thú vị giúp gắn kết mọi thành viên, từ đó giúp cuộc sống thăng hoa hơn.

"Tại Charm Diamond, Charm Group luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những cư dân nhí tương lai. Khu vực tầng 20 chúng tôi đã đầu tư công nghệ xử lý không khí bằng ion âm có tác dụng loại bỏ các loại bụi mịn trong không khí đảm bảo luồng khí tươi trong lành, thanh mát để đảm bảo không gian tốt cho sức khoẻ của trẻ em", bà Nguyễn Thị Hương, CEO dự án Charm City chia sẻ.

Bên cạnh các tiện ích, Charm Diamond còn được trang bị công nghệ nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Cụ thể, với hệ thống camera dày đặc được bố trí ở tất cả các khu công cộng, thang máy, những khu vực đông người, nhất là những nơi các bé hay vui chơi sẽ giúp nhận diện những gương mặt quen thuộc, phát hiện người lạ để kiểm soát an toàn quanh bé. Chủ đầu tư cho biết, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của dự án được đào tạo bài bản từ đơn vị vận hành hơn 100 năm kinh nghiệm đến từ Nhật Bản Tokyu PM, góp phần mang đến không gian sống an toàn cho trẻ tại Charm Diamond.

Charm Diamond tọa lạc ngay khu vực trung tâm của TP Dĩ An.

Đơn vị vận hành Tokyu PM cũng sẽ tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng vào các ngày lễ của Việt Nam và lễ hội văn hóa, ẩm thực Việt – Nhật, trà đạo Nhật Bản, các lớp chuyên đề: huấn luyện thể chất, yoga, tư vấn sức khỏe, dạy nấu ăn, làm đồ thủ công, ... dành cho các cư dân nhí.

"Tokyu PM chú trọng đến các hoạt động cộng đồng. Tại Charm Diamond, chúng tôi định kỳ tổ chức cho các bạn nhỏ các hoạt động vì môi trường, ngày hội tái chế rác thải, nhằm truyền đi thông điệp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người", ông Yoshinori Gomi, CEO Tokyu PM Vietnam phát biểu trong lễ ký kết vận hành.

Vị trí tọa lạc ngay khu vực trung tâm của TP Dĩ An là một điểm cộng lớn giúp cư dân tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cho con trẻ với hệ thống các trường đào tạo từ mầm non đến trung học phổ thông; mạng lưới các trung tâm đào tạo ngoại ngữ...

Yên Chi