'Chào hàng' không hấp dẫn, liệu anh có hứng xem?

Đây là lần thứ hai em viết bài trên đây để tìm mối lương duyên cho cuộc đời mình.

Em muốn lập gia đình vào năm 2022 anh ạ. Lần trước em viết về mình toàn khía cạnh đẹp, trông chuẩn như mẫu làm vợ nên dù rất nhiều người gửi email tới nhưng nói chuyện một hồi em vẫn chưa tìm được người phù hợp. Do đó lần này em chia sẻ về những khía cạnh xấu của mình, chắc chắn sẽ có rất ít email gửi tới nhưng em thực sự mong đợi gặp được đúng người.

Em 29 tuổi và chưa có mảnh tình nào vắt vai chính thức nào. Sau bao nhiêu năm ngẫm nghĩ, em biết chắc chắn là do em rồi. Phần lớn các anh chàng đọc đến đây sẽ bỏ ngang vì nghe là thấy không hứng thú gì. Hy vọng anh sẽ khác.

Trước giờ em ít mở lòng mình và hay khắt khe với bản thân, do đó cũng đặt kỳ vọng vào người bạn đời. Nhưng thôi, em xin chừa nhé. Lần nay em không đòi hỏi gì nữa đâu anh ạ. Anh yêu thương, tôn trọng và biết giá trị con người của em là em hạnh phúc suốt kiếp luôn rồi.

Về tính cách, em nghiêm túc, trầm tính, ít kể lể và không biết nịnh nọt ai. Có lẽ ít chàng trai nào ưng, họ chỉ nhìn chứ không tiếp cận. Tuy nhiên, em là người tử tế và rất có uy tín.

Em đơn giản, bề ngoài giản dị so với đa phần các cô gái thời đại ngày nay do em chú trọng vào bên trong hơn. Mà các chàng trai lại thường để ý vào bề ngoài, nhìn đẹp con mắt đã rồi mới tính tiếp. Lại thêm lý do em ế tới giờ. Tuy nhiên, mặt mũi em không "tối sủa" đâu nhé.

Trên đây là vài chia sẻ với sự chân thành nhất về con người em. Em có học thức và đang sống, làm việc ở Thủ Đức. Cảm ơn anh đã đọc và hy vọng nếu anh không chê, mời anh gửi email tới em nhé.

