Chào em, cô gái ở tương lai mà anh mong chờ

Chào em, một cô gái ở tương lai mà anh luôn mong chờ.

Anh là người con của đất cảng Hải Phòng, nơi mà mọi người vẫn nói con người nơi đây rất anh hùng và hào sảng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về Hải Phòng để sinh sống và lập nghiệp, hiện làm văn phòng tại cơ quan nhà nước của thành phố. Anh thích người con gái đáng yêu, vui vẻ và luôn cố gắng, nỗ lực cùng nhau. Tính cách của anh khá là đơn giản, không cầu kỳ và mong muốn sự thoải mái cho cả hai.

Mọi người thường nhận xét anh hiền lành, vững chãi và nếu thân, anh có thể nói chuyện cả ngày. Anh có ngoại hình cơ bản, cao 1,7 m thôi. Cô gái mà anh mơ đến là người luôn quan tâm gia đình, nhẹ nhàng và biết cách cư xử. Nếu em có sở thích nào khác, mình có thể làm cùng nhau, từ đạp xe, đi dạo, xem phim hoặc la cà quanh thành phố mỗi ngày, em chính là động lực mỗi ngày của anh.

Tuổi tác đối với anh không quá quan trọng. Anh sinh năm 1999, quê gốc Tiên Lãng nhưng sống tại An Dương. Cô gái ở tương lai, nếu thấy được tín hiệu của anh, mình cùng tìm hiểu nhau và đồng hành trong tương lai nhé.

