Chào em! Cô gái chân thành và thực tế

Anh gốc Bắc nhưng gia đình đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ lâu, cao 1m7, mọi người thường nhận xét anh trẻ hơn so với tuổi.

Với anh, tình yêu như phép tính 0.5+0.5=1. Trong tình yêu luôn cần sự sẻ chia và thấu hiểu, cả hai đều cần phải hoàn thiện bản thân, trong đó không thể thiếu sự bao dung để có thể đi đến cuối con đường.

Về anh: Trong công việc anh là người nghiêm túc, có trách nhiệm. Còn trong cuộc sống, anh khá nhiều mối quan hệ bạn bè, xã giao. Anh sống chân thành, cởi mở, luôn vui vẻ, anh có thể nói chuyện về khá nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Anh làm kinh doanh, do vậy không thể tránh được những hôm đi sớm về khuya. Đi sớm là do công việc, nhưng về khuya vì chủ yếu là do phải tiếp khách, mong em có thể hạn chế bớt tật xấu này của anh. Về sở thích anh cũng thích đi phượt, nhưng đi bằng xe máy thì anh thấy hơi nguy hiểm, mình có thể đổi sang loại phương tiện khác an toàn hơn mà. Môn thể thao anh thích nhất là bơi lội, nếu em chưa biết bơi anh sẽ là người hướng dẫn tận tình nhất cho em.

Về em, anh cũng mong em cùng quan điểm với anh về tình yêu. Những thứ khác mình có thể tìm hiểu thêm và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Về chúng ta, anh không thể hứa cho em được cách quan tâm của các cặp đôi tuổi teen, kiểu suốt ngày ở bên cạnh người yêu, nhắn tin không ngừng mọi lúc mọi nơi, kiểu như 24/24 ý. Anh còn công việc, khá là bận. Tuy nhiên những lúc rảnh rỗi được cùng em đi du lịch khám phá đây đó, cùng nhau đi ăn hay xem một vài bộ phim vào cuối tuần hay lúc tan làm là điều tuyệt vời. Sẽ thật tuyệt nếu em biết nấu ăn ngon, anh luôn thích được thưởng thức hương vị ẩm thực của khắp nơi trên đất nước mình.

Anh có những ước mơ và mục tiêu cho tương lai, đang thực hiện một cách khá tốt. Sự nghiệp đã dần ổn định sau gần năm năm anh theo phong trào khởi nghiệp của thế hệ đầu 9x. Giờ là lúc tìm kiếm cho mình một mối quan hệ nghiêm túc và xa hơn nữa là tiến tới lập gia đình.

Anh biết rất nhiều quán cà phê view đẹp, ngắm hoàng hôn tuyệt vời. Anh mong mình sẽ có cơ hội để cùng ăn, cùng uống, cùng ngắm cảnh và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chờ thư em.

