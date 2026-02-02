Chào cô gái cùng nắm tay đi qua những tháng ngày bình yên

Chào em, người có thể đang đọc những dòng này và mong tìm một mối lương duyên chân thành.

Anh quê gốc miền Trung, học tập, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn được một thời gian dài. Công việc hiện tại tương đối ổn định, thu nhập tạm ổn để lo cho cuộc sống và hướng tới một tương lai lâu dài.

Anh cao 1m80, với ngoại hình được mọi người nhận xét là ổn. Có đôi lúc vô thức nhìn mình trong gương, anh thấy có vẻ mọi người nói cũng khá đúng. Anh không theo đạo nhưng vẫn hướng tới những điều tốt đẹp. Anh thường nghe những bài giảng của Phật giáo, thỉnh thoảng đi chùa.

Ngoài giờ làm, anh yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa giúp tinh thần thoải mái hơn. Anh cũng thích du lịch, khám phá những vùng đất mới, tận hưởng cảm giác bình yên sau những ngày bận rộn.

Anh sống tình cảm, coi trọng gia đình và những bữa cơm ấm áp. Anh mong tìm được một người phụ nữ độc thân, chưa từng kết hôn, biết thấu hiểu, trân trọng giá trị gia đình và sẵn sàng cùng nhau xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Nếu em cũng đang tìm người đàn ông chín chắn, ổn định, có thể cùng em chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Biết đâu từ một lá thư nhỏ, chúng ta lại tìm được một hành trình lớn.

